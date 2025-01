El PSOE dice que el PP vota "en contra" de que lleguen 10 millones a Huelva capital con el decreto ómnibus

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PSOE de Huelva Gabriel Cruz ha criticado este jueves que el PP "se ha quitado la careta" votando "en contra" de que lleguen a la capital 10 millones de euros "de entrega a cuenta" al votar la pasada semana en contra del decreto ley ónmibus, toda vez que ha señalado que, "ahora, con el mayor de los cinismos, no tienen empacho ninguno en decir que van a apoyar el real decreto ley" "de cara a la galería y para no sufrir más desgaste", aunque "ya no es necesario", porque "se les ha responsabilizado de que no saliera adelante".

Así lo ha manifestado Cruz en rueda de prensa, en la que ha afirmado que esto "pone de manifiesto que en realidad el PP y Vox conforman una coalición negacionista de derechos, del cambio climático, de las medidas de protección, de las medidas de impulso y de incentivación para avanzar en la transición ecológica", de forma que "Vox lo hace porque está en su ideario" pero "el PP porque es una nave sin rumbo, que no tiene piloto y no sabe dónde va".

"El objetivo que tiene el Partido Popular en el Congreso de los Diputados es desgastar al Gobierno e intentar, por todos los medios, que pierda una votación. Cuando se vio en la tesitura de que se podía perder la votación, como se perdió la semana pasada, el PP, lejos de pensar en los pensionistas, en las personas que lo necesitan, en los afectados por la Dana o lejos de pensar en incentivar aspectos como facilitar la transición energética y subvencionar las obras que se acometan en las viviendas, priorizaron lo que a ellos les importa que es que el Gobierno pierda todas las votaciones que sean posibles en el Congreso de los Diputados", ha añadido.

En este sentido, ha abundado en que "está muy claro lo que impulsa en la acción política al PSOE y lo que impulsa al principal partido de la oposición en España, que es el partido que está gobernando Andalucía y la provincia de Huelva y es el partido que está gobernando Huelva". Al respecto, ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez "tras la convalidación fallida del real decreto ley, simplemente nos pusimos a trabajar para posibilitar que se aprobara" para "permitir que la ciudadanía siga manteniendo el poder adquisitivo, proteger a las clases más desfavorecidas y avanzar medidas de calado económico".

"De hecho, si no se llega a aprobar el decreto ley que se aprobó este martes, en la nómina de febrero, los pensionistas, las personas que perciben el incremento mínimo vital, el propio salario mínimo interprofesional retrocedería, estas personas cobrarían menos. Hemos demostrado la capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos y se ha aprobado un real decreto ley que, por lo que se viene anunciando desde las diferentes formaciones, va a superar el trámite de convalidación por parte del Congreso de los Diputados", ha señalado.

De la misma manera, Cruz dicho que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "de lo único que se preocupa es de su imagen" pero "a la vez reclama permanentemente al Gobierno más recursos, 53.000 millones de euros más", por lo que ha reprochado que "nunca ha tenido tantos recursos y nunca se habían malgastado, como lo está haciendo Moreno".

El socialista ha criticado que con este voto en contra la semana pasada "el Ayuntamiento de Huelva pierde el 13% de la previsión de incremento de entregas a cuenta que tenía en el presupuesto para 2025", lo que suponen "diez millones de euros" que "vienen de los impuestos del Estado" pero "para que se materializaran había que aprobar el Real Decreto Ley" y "renuncian a diez millones de euros".

"Diez millones de euros en el presupuesto de una ciudad como Huelva es mucho dinero. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer varias veces esas obras que vemos por la ciudad, que ha hecho que cambie, y lo sabemos de buena tinta, porque fuimos nosotros los que las pusimos en marcha. Sin embargo la alcaldesa no dice nada, se limita al discurso vacío de que tenemos que remar todo el mundo juntos y que lo más importante son los onubenses. Pero cuándo hay que votar por el materno infantil o por la escuela León Ortega, como en el Pleno de ayer, votan en contra. Si es algo que depende de su partido, a nivel nacional o a nivel andaluz, votan contra o la callada por respuesta", ha lamentado.

Cruz ha subrayado que "este posicionamiento partidista e irresponsable no solo es en el PP en Madrid a nivel nacional" ya que "pasa igual en Andalucía y en Huelva", por lo que ha dicho que "llama la atención", aunque "en realidad responde a la deriva en la que está embarcada el PP" que "que a Juanma Moreno le dé igual perder 1.800 millones" pero "le rebaja los impuestos a los que más tiene y luego a pedir" y "si es por el posicionamiento del PP que pierde el dinero, pues entonces no se dice absolutamente nada".

Finalmente, Cruz ha manifestado que con su trabajo el Gobierno "está consiguiendo que crezcamos un 3,2 % del PIB en 2024, el interanual sería superior, sería el 2,5, cuatro veces más que la media de la Unión Europea", así como que "tenemos unos datos de ocupación de 21,8 millones, casi 21,9 millones de personas ocupadas, de personas trabajando, la población activa es algo mayor y unos datos de desempleo por debajo del 11 %, los mejores datos en los últimos dieciséis años".

"Llevamos más de 50 meses de crecimiento consecutivo en la economía y desde el Gobierno se pretende que esto no quede en cifras macroeconómicas, sino que llegue a las empresas, que lleguen a los trabajadores, que lleguen a los pensionistas y que lleguen también a las clases más desfavorecidas. Esa es la finalidad que se persigue con estas normativas, es la finalidad que se persigue con los reales decretos", ha concluido.