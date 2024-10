El PSOE exige a la Junta que actúe en los 48 caminos rurales "pendientes" de los planes Itínere en Huelva

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Huelva y diputada provincial, Rosa Tirador, ha lamentado "la falta de actuación" en los caminos rurales contemplados en los planes Itínere, "concretamente en 48 caminos, correspondientes a las convocatorias de 2019 y 2022". En esta línea, ha señalado "la preocupación de agricultores y ganaderos por la situación de los caminos rurales, los cuales son esenciales para el desarrollo de sus actividades", por lo que ha exigido a la Junta que "tome medidas urgentes y cumpla con los compromisos adquiridos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Tirador ha indicado que se trata de dos planes que la Junta anunció "a bombo y platillo", uno en 2019 y otro 2022, los cuales están cofinanciados al 75% por fondos Feader, 7,5% el Gobierno de España y el 17,5% el Gobierno andaluz, "pero que a día de hoy no está terminado de ejecutar".

En este sentido, la dirigente socialista ha lamentado que la Junta de Andalucía "lo deje en el olvido pese a que se produjo una declaración de interés general para todos los caminos rurales de Andalucía, y cinco años después, prácticamente la mitad de los caminos de la provincia están esperando una actuación urgente".

"Es inadmisible que este Gobierno de la Junta que declara de interés todo lo que le da la gana, no actúa luego. No lo hace en ningún ámbito, también declaró de interés las obras de infraestructuras hidráulicas y no ha hecho nada; declara de interés el arreglo de caminos rurales y tampoco los ejecuta. Esa es la realidad que nos encontramos en esta provincia", ha aseverado.

Por ello, la socialista ha subrayado que es "más que evidente la ineficiencia del Gobierno andaluz para cumplir con los plazos o destinar los fondos necesarios para la rehabilitación y mejora de las vías rurales". Así ha remarcado que "más de diez millones de euros se han destinado a la provincia de Huelva para arreglos de caminos que no se han ejecutado", por tanto, los agricultores y ganaderos "sufren las consecuencias del deterioro de estos caminos que afectan y dañan el traslado de los productos y afecta directamente la movilidad y logística de las explotaciones agrícolas".

"Aquí tenemos una prueba más de que la Junta de Andalucía no agiliza los trámites necesarios para la ejecución de las obras, lo que provoca que las actuaciones en los caminos se demoren más de lo previsto", ha subrayado.

Así, Tirador ha enumerado las "actuaciones pendientes" de la convocatoria de 2019 en "Aroche, Zufre, Higuera de la Sierra, Galaroza, Puerto Moral, Valverde del Camino, Almonaster la Real, Rosal de la Frontera (dos), Valdelarco, Jabugo, Corteconcepción, Los Marines, Hinojales, Cañaveral de León (dos), Villarrasa, Aracena, Cala, Galaroza, Alájar, Jabugo, Calañas, La Granada de Riotinto, Cumbres de Enmedio (dos), La Nava y Zalamea la Real".

Por su parte, de la convocatoria de 2022, a su juicio, las "actuaciones pendientes" se ubican en "Hinojos, La Palma del Condado, Alájar, Escacena del Campo, Almonte, Niebla, Gibraleón, Villablanca, Zalamea la Real, El Almendro, Aroche, Hinojales, Cala, Villanueva de los Castillejos, Arroyomolinos de León, Lucena del Puerto, Santa Bárbara de Casa, Campofrío, Valverde del Camino y Lepe".