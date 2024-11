El PSOE de Huelva acoge una jornada de información y sensibilización sobre la inmigración en el mundo de los berries.

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha acogido una jornada de información y sensibilización sobre la inmigración en el mundo de los berries, con una conferencia a cargo del secretario de Políticas Migratorias de UPA Andalucía y responsable de UPA Huelva, Manuel Piedra, y el empresario y quien fuera presidente de Freshuelva, José Manuel Romero.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, un ágora organizado por el grupo de veteranos y veteranas del PSOE de Huelva que ha contado con la presencia de la secretaria general de esta formación en la provincia y senadora, María Eugenia Limón, quien ha resaltado que la inmigración "es un tema clave para el presente y futuro, dada su relación directa con sectores estratégicos de la economía provincial, como el de los frutos rojos".

Por ello, ha reivindicado el papel de las personas migrantes en la sociedad. "España, y en particular regiones agrícolas como Huelva, no serían lo que son hoy sin el esfuerzo y el trabajo de miles de hombres y mujeres que vienen de otros países en busca de una vida mejor. La inmigración no es un problema, es una oportunidad y una riqueza. Y como socialistas, tenemos el deber de garantizar que ese camino sea digno, seguro y lleno de derechos", ha sentenciado.

De este modo, María Eugenia Limón ha resaltado que el sector de los frutos rojos es "uno de los pilares de la economía agraria de Huelva, que genera miles de empleos, pero también confronta con desafíos sociales y laborales", ya que "gran parte de la mano de obra está compuesta por personas migrantes que, a menudo, enfrentan condiciones de trabajo injustas: salarios bajos, jornadas extenuantes, y, en algunos casos, situaciones de explotación laboral" y "esto no es aceptable".

"Por eso, como socialistas, tenemos una obligación ética y política de actuar, apostando por un modelo agrario sostenible, donde la justicia social esté en el centro. Esto implica garantizar los derechos laborales, invertir en políticas de integración, combatir la xenofobia y el racismo, y promover la sostenibilidad en el campo", ha dicho.

Por su parte, el secretario de Políticas Migratorias de UPA Andalucía y responsable de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha subrayado que la fórmula de Huelva, desde hace 25 años, es "garantía para la inmigración de manera ordenada y segura". Asimismo, ha destacado que la inmigración aporta a las arcas de la Seguridad Social "más de lo que reciben, y que la labor de la misma en nuestra provincia reporta a sus países de origen más de 50 millones de euros".

El expresidente de Freshuelva, José Manuel Romero, ha incidido, en esa misma línea, que Huelva tiene una inmigración regulada y ha resaltado "el enorme esfuerzo que realizan las organizaciones agrarias para llevar a cabo la contratación en origen".