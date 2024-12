PSOE de Huelva asegura que tras el congreso redobla "su compromiso con la gente frente a una derecha radicalizada"

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha asegurado que tras la celebración del 41 Congreso Federal este fin de semana en Sevilla su formación "ha redoblado su compromiso con los problemas de los ciudadanos" frente "a una derecha radicalizada".

En rueda de prensa, el socialista ha destacado que siete andaluces formen parte de la ejecutiva federal, "la vez que el partido tiene mayor representación andaluza", toda vez que ha valorado que ha tenido "un fabuloso resultado tanto en los equipos como en las ideas", por lo que ha expresado que están "especialmente satisfechos", porque "se ha hablado de las personas, aunque no era lo principal", y se ha conformado dos equipos y "Andalucía tiene a siete compañeros y compañeras en la Ejecutiva Federal y es la vez que más compañeros tenemos representando a nuestra tierra y eso nos hace sentir especialmente bien".

"Pero sobre todo nos ha encantado el debate de las ideas, porque ha sido fructífero en el que, en primer lugar, hemos podido llegar a la conclusión de que este partido es el partido que ha hecho las grandes transformaciones de nuestro país y así lo hemos podido valorar. En cualquiera de los gobiernos, desde el 82, hemos visto cómo los grandes avances, el progreso de España, se ha debido a las acciones de gobierno que ha llevado adelante el PSOE", ha abundado.

Al respecto, ha señalado que en España "hay educación y sanidad universal y gratuita; más libertades y derechos; y es un país en el que está avanzando mucho gracias a las políticas del PSOE", que "contrastan mucho con otros gobiernos de derecha que han llevado por el camino de recortes o incluso metiéndonos en guerras injustas que acabaron pasando factura".

Por ello, ha defendido que el Partido Socialista "suma para los españoles" y hace "sentir a todos los militantes, a todos los socialistas, orgullosos". "Tenemos que ser el partido que les escuche, que entienda qué les preocupa y que les demos solución. Y esa es la gran apuesta desde el socialismo de hoy y de cara a futuro para conseguir más y mejores gobiernos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y mantener en 2027 el Gobierno de España con los socialistas", ha abundado.

Además, ha señalado que el PSOE es "más necesario que nunca" porque "enfrente hay una derecha instalada en el odio, en el grito y en la mentira. "Frente a una derecha radicalizada, de mentiras, nosotros los socialistas lo que planteamos es más y mejor gobierno. Ante cada mentira, una acción de gobierno. Ante cada agravio a un colectivo, una acción positiva de gobierno", ha indicado.

En este sentido, ha puesto de ejemplo a Andalucía, ya que "hay un gobierno de derecha que destroza los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia", pero lo "fundamental" para él es que "se reivindique desde Huelva", porque es "donde se está sufriendo en mayor profundidad el ataque del gobierno de la derecha de la Junta de Andalucía".

"Porque si evaluamos nuestra sanidad en la Atención Primaria, seguimos teniendo los mismos problemas desde hace seis años, ya que que para conseguir un hospital médico de cabecera, tenemos que esperar una media de dos semanas. Vemos que en los centros de salud cada vez hay menos personal. Y eso provoca que se cierren servicios. De hecho, en el centro de salud de Riotinto se cerraba este verano el servicio de urgencias, decían que por las vacaciones del personal, pero aún siguen cerradas", ha aseverado.

Además, Gaviño ha señalado que en la atención hospitalaria la provincia es "la más agraviada", ya que, por un lado, "el Hospital Virgen Bella en Lepe, cuenta con un convenio de cinco años a razón de 40 millones de euros por año, sin prestar un solo servicio más, por hacer lo mismo que se venía haciendo mucho más barato", mientras que, por otro, "el proyecto del Hospital Materno Infantil no sale adelante".

"No sale adelante porque le están dando permanentemente una patada hacia adelante para no ejecutarlo. Un proyecto que ahora dicen que es muy complicado, que tiene muchos costes y que muchos nos tememos que lo que nos están anticipando es que van a recortar. Huelva sigue sin materno infantil y los socialistas no pararemos de reivindicar, a pesar de que el Partido Popular haya votado ya en 13 ocasiones en contra del él", ha enfatizado.

CONGRESO REGIONAL

Por otra parte, Gaviño ha indicado que ahora se abre el proceso para celebrar el 15 Congreso Regional del PSOE-A el 22 y 23 de febrero en Armilla (Granada), "un proceso abierto en el que puede opinar dentro de los cauces que el partido tiene todos los compañeros y compañeras, puede presentarse quien sea, y el proceso requiere respeto también, no priorizar a nadie".

"Lo que tenemos ahora es que disfrutar de este proceso de libertad y celebrar todos nuestros congresos y que el andaluz pueda servir de pistoletazo de salida para retomar con fuerza la lucha para conseguir otra vez la Junta de Andalucía y mejorar la vida de los andaluces. A eso le seguirán los distintos congresos provinciales de toda España y los municipios. Por lo cual es un proceso de libertad, un proceso abierto, un proceso que nuestros estatutos marcan con garantía y que vamos a disfrutar también los próximos días", ha concluido.