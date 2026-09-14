PSOE de Huelva destaca el "escudo social" del Gobierno frente a la "política negligente de la Junta" ante los incendios

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, este lunes en rueda de prensa. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha contrapuesto este lunes el modelo del Gobierno de España de "ayudar a las personas" ante los incendios forestales mediante el nuevo Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias, frente a la "política negligente de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno", a los que ha acusado de aplicar un "modelo de desmantelamiento" en el Plan Infoca durante este "verano negro".

En rueda de prensa, Baluffo ha recalcado la necesidad de que "no caiga en el olvido" la "catástrofe" sufrida en la provincia de Huelva donde, ha subrayado, "se han calcinado más de 55.000 hectáreas en lo que va de año 2026, 33.000 de ellas en el incendio de Niebla", así como un total de 270.00 hectáreas en toda España, de las que "60.000 eran de superficie agraria, y ha pedido que "se actúe con celeridad" para amortiguar sus consecuencias sociales y económicas.

Según ha expuesto el dirigente socialista, el Ejecutivo central, a través del Real Decreto-Ley de 2026, ha puesto en marcha un "auténtico escudo laboral y social" que incluye prestaciones extraordinarias de hasta cuatro meses para los trabajadores afectados --cubriendo el 70% de la base reguladora sin exigir cotizaciones previas ni consumir desempleo acumulado--, además de ERTE con "exoneraciones del cien por cien de la cotización" para las empresas y "protección específica" para los trabajadores autónomos.

En el ámbito agrario, Baluffo ha valorado que el Ministerio de Agricultura haya elevado hasta el 70% el apoyo público al seguro agrario y fijado ayudas directas por hectárea --hasta 900 euros en viñedos, 500 en olivar, 1.900 en cítricos y 3.500 en frutales-- y por cabeza de ganado o colmena. "Lo más importante es que se establece un procedimiento simplificado y automático para evitar un laberinto de burocracia", ha aseverado.

En contraposición, el secretario de Organización provincial ha calificado de "fallido" el dispositivo de emergencias de la administración autonómica y, en este sentido, ha criticado que "el Infoca ha afrontado la campaña estival con más de 400 vacantes sin cubrir, retenes incompletos por debajo de la normativa y conductores obligados a duplicar turnos".

Asimismo, ha tachado de "especialmente grave" que, de los 4.500 profesionales que optaban a la bolsa de empleo del Infoca, "alrededor de 4.000 hayan quedado fuera".

"La Junta ha dejado fuera a más del 90% de los aspirantes, profesionales con años de experiencia en primera línea contra el fuego, convirtiendo un trámite administrativo en una barrera insuperable e impidiendo incluso la subsanación de errores documentales presentados en plazo, en contra del criterio de la totalidad de los sindicatos", ha afirmado.

Ante esta situación, el PSOE de Huelva ha exigido a Moreno la cobertura "inmediata" de las plazas vacantes, la revisión de los criterios de la bolsa de trabajo, el "respeto estricto" a los ratios de los retenes y un refuerzo real de los dispositivos de prevención.

Finalmente, Baluffo ha encuadrado lo sucedido este verano con la gestión de los incendios dentro de un "patrón de desmantelamiento de los servicios públicos" que, a su juicio, el Gobierno autonómico del PP "viene aplicando de forma constante en la sanidad, la educación y la Universidad pública". "El Infoca no necesita más burocracia ni más despachos; necesita bomberos forestales y efectivos en el monte antes de que llegue el fuego", ha concluido.