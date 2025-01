El PSOE de Huelva dice que la Junta "tiene que dar muchísimas explicaciones" en materia medioambiental

HUELVA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha señalado este martes que la Junta "tiene que dar muchísimas explicaciones" en materia medioambiental "no solo en lo referido al vertedero de Nerva", porque "muchas veces parece que la Junta está más comprometida con según qué sectores empresariales o según qué empresarios, que con las necesidades de los andaluces".

Así se ha expresado el socialista, a pregunta de los periodistas, después de que la Junta haya resuelto el procedimiento sancionador interpuesto en 2023 a la empresa propietaria del vertedero de Nerva "sin sanción", ya que "se ha constatado que no hay infracción por incumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada" y haya asegurado que solo permitirá el depósito de las 780.000 toneladas pendientes para "la conformación final de los vasos de cara a su clausura".

Al respecto, el socialista ha criticado que desde la Junta "actúan mucho más rápido para cubrir las potencialidades de según qué sectores empresariales o empresarios", pero "estaría bien si no dieran pie a pensar que eso es lo único que les interesa, o que atendieran también todas las múltiples necesidades de los andaluces".

"Esta provincia está marcada por las necesidades y necesita una respuesta para el Materno Infantil y el Presupuesto 2025 vuelve a dejarnos estancados. Esta provincia en sanidad está viviendo una situación en algunas especialidades sanitarias, como por ejemplo cardiovascular en el Juan Ramón Jiménez, en el que hay personas que están esperando hasta 37 meses para una primera cita", ha abundado.

Por ello, ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno "no puede tener sensibilidad y rapidez con algunos y tener olvidado a otros, especialmente a Huelva". "Y para eso los socialistas vamos a estar siempre reivindicándolos, con lo cual no me extraña y tiene muchas, muchas explicaciones que dar en sus políticas medioambientales en esta provincia y en esta comunidad autónoma", ha concluido.