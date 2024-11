El PSOE de Huelva dice que los presupuestos de la Junta "olvida los grandes proyectos" y lamenta la "falta de ejecución"

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, ha realizado este lunes una valoración del proyecto de presupuesto de la Junta para la provincia y ha lamentado que "olvida los grandes proyectos de Huelva" al "no contar con inversión" el Materno Infantil, los chares del Condado y la Sierra, "la Ciudad de la Justicia o la carretera Almonte-Matalascañas", por lo que considera que "deja ignorados" a los ciudadanos. "Inversiones que en el 2018 llevaron a Moreno a la Junta de Andalucía y que a día de hoy siguen sin ejecutarse", ha añadido.

Así lo ha manifestado Limón en rueda de prensa, en la que ha afirmado que en septiembre "el 87,3% del capítulo de inversiones" del dinero enviado por el Gobierno "estaba por ejecutar" y "el 75% de los fondos propios de la Junta de Andalucía también los tiene sin ejecutar". Por ello, ha señalado que "las consecuencias que nos trae la falta de gestión por parte del Gobierno de Juanma Moreno, la falta de ejecución de los presupuestos, suponen debilitamiento de los servicios públicos y hace que los andaluces sintamos que hay vecinos de primera y de segunda".

Al respecto, Limón ha manifestado que "el problema de estos presupuestos no es la financiación, como dice el presidente de la Junta", sino que "es más bien un problema de gestión" porque "tenemos la misma financiación desde 2009" y que "Rajoy recortaba más de 11.000 millones de euros Andalucía y el gobierno de Pedro Sánchez envía 34.000 millones de euros más", por lo que "los socialista con menos dinero, en el año 2018 hacía mucho más con menos dinero de lo que hace ahora el PP".

Así, ha indicado que "en el año 2018, la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, tan solo recibía un 6% de su presupuesto para inversión. A día de hoy, la Junta de Andalucía recibe un 25% de su presupuesto por parte del Gobierno de España para destinarlo a inversión. Hay, por tanto, un problema de ejecución y eso lo dicen los datos".

En cuanto a la política fiscal que está llevando a cabo la Junta y "que es de la que también se nutren los presupuestos de la Junta de Andalucía", al generar ingresos, la socialista ha señalado que "también visualizamos que hay vecinos de primera y de segunda", porque "es desigual" ya que, "por un lado rebaja 40.000 millones de euros" y, del dinero recaudado, "rebaja a más de cuatro millones de andaluces, que es el común de los mortales, 10 euros por persona, mientras rebaja 1.500 millones de euros para solamente 200.000 andaluces.

"Tenemos andaluces que en su declaración de la renta le quitan 10 euros por persona al año, mientras que tenemos otros andaluces, que son una minoría, a los que le quitan 7.500 euros por persona al año. Por tanto, estamos hablando de un presupuesto continuista y de una falta de respeto a la provincia de Huelva, donde las inversiones que necesitan y reclaman los onubense no están dibujadas en el presupuesto y sobre todo tenemos una mala gestión", ha dicho antes de preguntarse "dónde está lo que estaba presupuestado en el año 2024 que aún no se ha ejecutado, dónde ha ido a parar ese dinero".

De otro lado, ha apuntado que en el año 2018 "no había más de dos millones de andaluces en lista de espera" y "no había colas en los centros de salud para que nos atendiese el médico", además de que "los precios de las extraescolares estaban congelados y esta vez han subido un 26%, lo que supone 300 euros más en los bolsillos de las familias andaluzas".

"Si lo reflexionamos, con menos dinero los socialistas hacían más. Pusimos en marcha la beca 6.000 y la beca segunda oportunidad, becas que el actual gobierno de la Junta de Andalucía ha bajado un 6% y un 90% respectivamente. En septiembre estaban sin ejecutar 4.110 millones de euros de los fondos enviados por el gobierno de España, lo que significa un 87,3% sin ejecutar. El problema está en la dejadez de Moreno", ha dicho.

"75% DEL PRESUPUESTO SIN EJECUTAR"

En este sentido, ha apuntado que "el 72% de ese 87 va para infraestructuras viarias, que no se ejecutan, el 63% va para resolver los problemas que tenemos con el agua que no se hacen tampoco las infraestructuras, para el 70% también para el tema de vivienda, el 80% para programas de formación o el 95% para políticas activas de empleo que no se están poniendo en marcha al no ejecutar los presupuestos".

Limón ha criticado que "a día de hoy, el 75% del presupuesto sigue sin ejecutar" y "esto deriva en esa mala gestión de los servicios públicos, que reciben los andaluces", de forma que "si hablamos de dependencia, tardamos más de 609 días en ser atendidos. Si hablamos de educación, Moreno ha subido los precios de las extraescolares, ha cerrado aulas sobre todo en la provincia de Huelva, tenemos ratios súper altas y se han eliminado las ayudas para el estudio".

"Si hablamos de vivienda, mientras que en el 2018 el Gobierno de la Junta de Andalucía solamente ponía 60 millones de euros para políticas de vivienda, tenemos al Gobierno de España que actualmente pone 431 millones de euros para políticas de vivienda. Y si hablamos de sanidad, los datos cantan por sí solos porque sabemos que existen dos millones de andaluces en lista de espera, 18.000 profesionales que se han quedado en la calle y dinero que se va a la sanidad privada, por no hablar de contratos de emergencia que se han estado utilizando hasta hace dos días", ha añadido.

Finalmente, Limón ha afirmado que los socialistas onubenses se compromete a "seguir trabajando, en seguir luchando y hacer que la voz de los ciudadanos siga elevándose al Parlamento de Andalucía y allí se atiendan todas sus necesidades y todas sus demandas".