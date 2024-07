PSOE Huelva lamenta el "caos" en educación con "ratios desmedidas, docentes sin conocer destino y privatización en FP"

HUELVA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y portavoz en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la Cámara autonómica, Susana Rivas, ha lamentado este martes el "caos absoluto" que, a su juicio, existe en la educación andaluza "debido a la gestión del Gobierno de Juanma Moreno" con "docentes en pie de guerra porque no saben cuál va a ser su destino provisional, supuestamente por otro error informático de los tantos que hemos sufrido, con ratios desmedidas por cierre de unidades y por la privatización de la formación profesional".

Así lo ha manifestado Rivas en rueda de prensa, en la que ha destacado también las molestias de "los opositores" por "los últimos exámenes y las últimas convocatorias que se han llevado a cabo porque, según ellos, se han cometido varias irregularidades".

"Un caos absoluto y un destrozo de la educación pública que tiene a la comunidad educativa levantada en armas. Moreno ha decidido cambiar a la consejera, algo que sin duda era necesario porque está claro que la gestión que se ha hecho no es la adecuada, pero muchos nos tememos desde el Partido Socialista que los cambios que se han hecho, lejos de venir a solucionar los problemas que estamos viviendo en la educación pública, los van a empeorar", ha enfatizado.

Al respecto, la socialista ha lamentado que el presidente de la Junta "apuesta por los artífices, en este caso la que fue viceconsejera, de la gestión de la formación profesional privada y la que le abrió las puertas de par en par a los Medac --formación privada-- que ahora estamos sufriendo, ya que la mayoría de jóvenes andaluces no pueden acceder a plazas públicas porque no se están aumentando más que al 23%, mientras en la privada sigue subiendo al cien por cien".

Rivas también se ha referido a "las ratios desmedidas" en la educación pública y ha puesto como ejemplo el "problema" en el IES Mapi Valle de Cartaya, "donde su AMPA ha dicho que no va a iniciar el curso escolar hasta que no se bajen las ratios porque tienen más de 30 alumnos por aula cuando el máximo está establecido en 26", así como también ha criticado que en este centro "se ha cerrado un aula a pesar de que la dirección del centro reclamaba dos líneas nuevas porque las matriculaciones no han dejado de crecer".

"Tenemos también un problema enorme con los docentes, porque han demandado durante todo el curso escolar que se aumentara el número de docentes en los centros para poder bajar esas ratios y evitar el número de líneas públicas que se ha cerrado, sobre todo en Huelva, que ya hemos repetido en varias ocasiones que han sido 175 líneas públicas desde que gobierna Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, 40 de ellas las que se han cerrado para este año en la provincia", ha señalado Rivas.

En este punto, la socialista ha dicho que los docentes "ven que su situación se sigue agravando porque los tienen en un limbo con el tema de las adjudicaciones provisionales" y ha afirmado que "Moreno miente cuando dice que se ha aumentado el número de docentes, porque no son nuevos".

"Lo que se está haciendo es, a través de la estabilización, cubrir esas plazas de reposición y los más de 19.000 docentes que los sindicatos plantean que son necesarios ahora mismo en la educación pública, no se están cubriendo. En Huelva, concretamente, necesitaríamos 600 docentes más para poder atender a esa bajada de ratio que tanta falta hace en la educación pública andaluza para gozar de una mayor calidad y de una mayor inclusión para todos los alumnos andaluces. Este es el panorama y a un mes para que empiece el curso escolar, nos cambian a la consejera", ha censurado.

Rivas también se ha referido a las infraestructuras educativas, señalando que "vuelve a acabar un curso donde no se ha cumplido de nuevo la ley de bioclimatización andaluza y donde tenemos colegios como el Santo Cristo del Mar de Punta Umbría donde los niños han estado recibiendo clases al lado de unas escombreras llenas de basura y unas condiciones lamentables de insalubridad para lo que tiene que ser una educación de calidad". "Hay un caos total y absoluto en todos los centros educativos", ha añadido.

"Desde el PSOE de Huelva esperamos que esta consejera, cuando se incorpore, abandone la senda de la privatización que lleva el gobierno de Moreno y que llevó en la FP cuando ella fue viceconsejera y se apueste por la bajada de ratios, por el incremento de profesores, por más inversión y más recursos para las necesidades educativas especiales y también por el problema de bienestar emocional, que también se prevé que vaya a comenzar el próximo curso con 300 orientadores menos, porque tenemos dudas de que el gobierno de la Junta de Andalucía siga manteniendo el programa de bienestar emocional", ha concluido.