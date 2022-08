El PSOE de Huelva pide a la Junta que "haga como Diputación" y suba el sueldo a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio

HUELVA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas Sociales de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y alcaldesa de Campofrío, Mercedes López, ha pedido a la Junta de Andalucía que haga como la Diputación onubense y suba el sueldo a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Mercedes López se ha referido al acuerdo alcanzado entre la Diputación onubense y la empresa Macrosad, actual entidad adjudicataria de este servicio, para "garantizar las mejores condiciones salariales de las trabajadoras" y hacer efectivo el incremento del 6,5 por ciento del sueldo a las auxiliares, conforme a la subida del IPC.

"Eso es actuar con compromiso, responsabilidad y sensibilidad", ha dicho antes de añadir que "si Juanma Moreno cree de verdad en la Ley de Dependencia tiene que empezar dando respuesta a estas trabajadoras para que perciban un salario justo que se corresponda con el valor de los cuidados que prestan".

Para la representante socialista "es lamentable que el presidente de la Junta regatee con un tema tan importante, mientras que instituciones, precisamente socialistas, como la Diputación de Huelva aprueban medidas para beneficiar a estas mujeres".

Mercedes López ha indicado que en la provincia hay unas 1.700 trabajadoras que prestan servicio a unas 5.000 personas. La ayuda a domicilio es de las más demandadas por las personas mayores y suponen un recurso "imprescindible en el mundo rural, en nuestros pueblos".

"Pero eso no puede seguir siendo a costa de la precarización de las mujeres que trabajan en él y el Gobierno andaluz tiene que dejar de mirar para otro lado y dar respuesta ya a las auxiliares de ayuda a domicilio para que perciban un salario justo que se corresponda con el valor de los cuidados que prestan", ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en la "necesidad" de que la Junta "revalorice esos salarios y suba el precio/hora", así como "atienda otras reivindicaciones que les permitan mejorar sus condiciones laborales y, por tanto, su calidad de vida".

Así, ha manifestado que "lo que tiene que hacer Moreno es invertir parte de los más de 500 millones de euros que ha recibido del Gobierno de España este año para dependencia para subir esos salarios, porque no es de recibo que todas esas mujeres sigan trabajando por una prestación tan importante a un precio bajo e injusto", toda vez que ha subrayado que "uno de cada tres euros para dependencia ya lo pone el Gobierno central, siendo Andalucía la principal receptora de los fondos del Estado para la Dependencia".

"Por tanto, la Junta de Andalucía no tiene excusas para no aceptar estas reivindicaciones, si bien no podemos olvidar que fue precisamente Moreno, siendo secretario de Estado de la Ley de Dependencia con el PP en el Gobierno, el que recortó la ayuda a la dependencia y les quitó a las trabajadoras de la ayuda a domicilio el derecho a la cotización de la Seguridad Social. De proseguir esa senda está poniendo en peligro el sistema de dependencia en nuestra comunidad", ha advertido.