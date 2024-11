PSOE de Huelva pide licitar "urgentemente" las obras de rehabilitación de las viviendas de Pérez Cubillas y La Navidad

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha solicitado al Consistorio que se liciten "de manera urgente" las obras de rehabilitación de las diez viviendas municipales de Pérez Cubillas y La Navidad, "paralizadas poco después de que Pilar Miranda llegara a la Alcaldía".

En una visita a Pérez Cubillas, la viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha señalado que vuelven a esta barriada porque "lamentablemente un año y medio después de que Pilar Miranda llegara al Ayuntamiento todo sigue igual ante la desesperación de estas familias, que se ven obligadas a seguir viviendo fuera de su barrio", ha indicado en una nota.

Flores ha manifestado que "estamos ante un Gobierno municipal que en este asunto, como en tantos otros, ha mentido sin pudor alguno", a lo que "la primera mentira es que las obras se paralizaron durante el anterior Gobierno del PSOE", algo que "es falso y así se demuestra en los documentos oficiales". "Según reza en los informes de las direcciones facultativas de las obras de Pérez Cubillas pararon el 28 de julio de 2023, cuando llevaban más de un mes gobernando, y las de La Navidad el 16 de agosto", ha añadido.

Según la dirigente socialista, "la segunda mentira fue que el 18 de octubre de 2023 comenzaran a resolver los contratos para poder realizar una nueva adjudicación". "Es otra afirmación falsa pues no fue hasta el 13 de marzo cuando la Concejalía de Vivienda no informa sobre que hay que resolver los contratos, procedimiento que no comienza hasta julio, cuando había pasado ya un año con las obras abandonadas. Un año perdido por la falta de gestión de Pilar Miranda", ha insistido.

"Pasó el verano y el 18 de septiembre las vecinas de Pérez Cubillas fueron al Ayuntamiento a protestar. La concejala responsable les explicó que el fin del contrato con la empresa constructora está judicializado y hasta que no haya una sentencia no se puede continuar", lo que, según la socialista es "la tercera mentira, porque lo que la concejal no les explicó es la ley permite preparar la nueva licitación para que en cuanto acabe todo el proceso judicial se puedan adjudicar estas obras a una nueva empresa".

María Teresa Flores ha subrayado que "lo que ha ocurrido con la rehabilitación de las viviendas de Pérez Cubillas y La Navidad, es un ejemplo más del desastre y el caos en el que está sumido este Ayuntamiento". "Pilar Miranda se dedica a vender humo a base de propaganda y de fotos, pero la realidad es bien distinta y difiere bastante de lo que la alcaldesa nos quiere hacer creer", ha subrayado.

La socialista ha afirmado que "los barrios de Huelva están abandonados por más que la alcaldesa vaya diez minutos a hacerse un par de fotos para sus redes sociales" y ha apuntado que "a Pérez Cubillas vino en febrero a prometer un parque infantil y todavía están los vecinos y los niños esperando".

Las obras de rehabilitación de las diez viviendas de Pérez Cubillas y de La Navidad volverán a ser motivo de debate en el pleno municipal y el próximo miércoles, a través de una moción, "volveremos a obligar al Partido Popular a dar explicaciones y a no esconderse más", ha dicho.

Por último, Flores insistió en que Pérez Cubillas "necesita inversiones y la atención de un equipo de Gobierno que solo está preocupado por el centro de la ciudad pero que trata a los onubenses de las barriadas como ciudadanos de segunda".

SOBRE LAS OBRAS

El PSOE ha explicado que en abril de 2023 comenzaron las obras de rehabilitación de diez viviendas municipales en las barriadas de La Navidad y Pérez Cubillas. Concretamente, en esta barriada se empezaron trabajos de reforma en siete inmuebles en las calles Río Tajo y Río Chanza. En la Navidad, estas casas estaban situadas en las calles Niño Jesús y Querubines. El presupuesto total ascendía a 652.582 euros y fue adjudicado a la empresa Vía Augusta Julia S.L.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Pérez Cubillas, Antonia Fernández, ha lamentado "el abandono que sufren en el barrio por parte del Ayuntamiento". En este sentido, se ha referido "al estancamiento" de agua que se produce cuando llueve en la plaza Juan XIII, "donde los nuevos alcorques están completamente deteriorados sin plantas ni labores de jardinería".

Además, las obras de reurbanización y equipamiento del espacio público entre las calles ríos Ebro y Bidasoa, más conocida como Plaza del Transformador, "quedaron paralizadas y aún no se han retomado". "Pérez Cubillas está cansada de mentiras y vamos a seguir reclamando nuestros derechos", ha advertido la presidenta de la asociación vecinal.