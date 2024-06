PSOE Huelva recrimina al PP en Diputación que vote en contra del Materno Infantil y de cofinanciar la Alta Velocidad

HUELVA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación Provincial de Huelva ha recriminado al PP que "se posicione en contra" de dos mociones para pedir a la Junta que "se implique en dos infraestructuras muy importantes" para la provincia de Huelva, "como son la construcción del Materno Infantil, así como la cofinanciación de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro".

El portavoz socialista, Rubén Rodríguez, ha destacado que la construcción del Materno Infantil, "es una petición que venimos reclamando pleno tras pleno", y en la que "el PP en la Diputación de Huelva se ha quedado hoy solo en su rechazo a la misma, en vez de ir unidos para exigir a Juanma Moreno esta infraestructura sanitaria".

Rubén Rodríguez ha achacado a la Junta de estar "incumpliendo su palabra" con respecto a la construcción del mismo y ha señalado que "todo apunta a que, en esta legislatura, no va a haber Materno Infantil en Huelva y seguimos siendo la única provincia de Andalucía que no lo tiene".

La moción ha sido defendida por la diputada socialista Lourdes Martín, y en la misma se ha recordado que "el PP sacó una licitación pública del proyecto en 2018, han dicho públicamente que está finalizado, aunque lo desconocemos, y lo último que sabemos sobre el Materno Infantil es de abril de 2024, cuando dijo el presidente Moreno que el proyecto estaba finalizado y se iban a iniciar las obras. Después hemos visto datos en la página de la Consejería de Salud que señalan una duración del proyecto entre tres o cuatro años".

"No vamos a tener Materno Infantil por ahora y el PP en la Diputación, en solitario, dice no a unirse para reclamar a la Junta la construcción ya de esta infraestructura", ha lamentado.

Otra de las mociones "que ha contado con el rechazo del PP" ha sido la de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro, "para pedir a la Junta de Andalucía una cofinanciación con el Gobierno de España, igual que se han hecho inversiones en otras infraestructuras, como en las líneas de metro de Sevilla o de Málaga y que, también, el Gobierno de Andalucía declare de interés general esta infraestructura para la comunidad autónoma andaluza".

Una moción que ha sido defendida por el diputado socialista, Manuel Gómez y en la que ha indicado que "mientras tanto, vamos a solicitar al Gobierno de España que aumente la frecuencia de trenes, Sevilla-Huelva y que se acorte los tiempos de viaje".

DESACUERDO CON COMPRA DE EDIFICIOS

Por último, Rubén Rodríguez, ha mostrado su desacuerdo por "esa nueva partida" que se va a destinar al Colegio de Ferroviarios y a la estación de trenes, "una nueva dotación de 700.000 euros que se añade a los 2,8 millones de euros iniciales de la compra", apuntando que "esto es la punta de la lanza". "Estamos hablando ya de casi 3,5 millones de euros, una inversión que se está haciendo en Huelva capital va en detrimento de los pueblos pequeños y que, seguramente, alcaldes de estos municipios no compartan", ha añadido.

El portavoz socialista ha incidido en que "esta no es la filosofía de la Diputación Provincial", que "no está para hacer el trabajo al Ayuntamiento de Huelva capital, ya que el Consistorio onubense tiene presupuesto más que suficiente para acoger esa inversión", porque "si no hay fondos europeos, hay otros tipos de subvención a las que puede acudir, pero con esos 3,5 millones de euros en los pueblos pequeños se pueden hacer muchas cosas".

"Si tanto se nos llena la boca hablando que tenemos que fijar la población al territorio, de que tenemos que luchar por el mundo rural y que tenemos que darle facilidades y servicios a los pueblos de pequeños de cada comarca, entendemos que esa no es la filosofía que debe mantener la Diputación y queremos saber cuánto le va a terminar de costar esto a la Diputación Provincial y cuánto se va a dejar de invertir, por ende, en los ayuntamientos de la provincia de Huelva", ha dicho.

Por último, los socialistas consideran "vergonzoso" que el PP "también haya votado en contra de la paz en Palestina, así como de la defensa del medio rural y la agricultura".