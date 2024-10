El PSOE de Huelva tacha de "tramposa" la aprobación de la subida definitiva del IBI "con el voto de calidad de Miranda"

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha lamentado que el Partido Popular "en solitario y gracias al voto de calidad de alcaldesa que cuenta doble en caso de empate", ha conseguido aprobar definitivamente la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 15%. Así, el portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha tachado de "tramposa" esta subida del IBI porque se aprueba "con una aritmética artificial que le otorga al PP una mayoría que no tiene y que consiguen impidiendo la asistencia al pleno de Gabriel Cruz".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Baluffo ha señalado que es "incoherente con lo que Pilar Miranda prometió antes de las elecciones, que era bajar los impuestos". Sin embargo, "acaba de aprobar con su voto de calidad la novena subida de impuestos en menos de un año y medio".

"En octubre de 2023 subieron el agua a los bares y peluquerías en un 40% también con el voto de calidad de Pilar Miranda. En diciembre eliminaron 17 bonificaciones que supuso la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del Impuesto a los Vehículos de Tracción Mecánica. En ese mismo pleno, se recuperaron las tasas por licencias de apertura", ha indicado.

Por otro lado, el socialista ha señalado que en enero "aprobaron la subida de la Plusvalía al máximo legal permitido", mientras que en mayo de este año "subieron el precio del agua un 28%, en solitario y de nuevo con el voto de calidad de la alcaldesa" y en julio "aprobaron la subida del IBI en un 15%, a la que hoy han dado luz verde de manera definitiva después del periodo obligatorio de alegaciones".

PARTICIPACIÓN DE GABRIEL CRUZ EN LOS PLENOS

Con respecto a la moción del PSOE en la que se reclamaba el cambio de día de plenos o la participación telemática de Gabriel Cruz, PP y Vox han votado en contra y han aprobado la creación de una comisión que estudie el día en el que se celebrarán los plenos. Para el grupo socialista, se trata de "una burda estrategia para alargar en el tiempo esta anomalía democrática"

MOCIÓN SOBRE EL MATERNO INFANTIL

Por otra parte, los socialistas han lamentado que el Partido Popular con el apoyo de Vox, hayan tumbado la moción del PSOE en la que se reclamaba que en la nueva redacción del Hospital Materno Infantil "se recuperen las condiciones del proyecto de 2018, donde se contemplaba el doble de superficie construida". También se solicitaba el inicio de las obras en el primer semestre de 2025, último compromiso de la Junta hasta la actualidad.

En este sentido, la viceportavoz del PSOE, María Teresa Flores, ha asegurado que en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 "no aparece una partida concreta" para este centro hospitalario, lo cual supone que "las obras no van a comenzar el año que viene y acumulará un nuevo retraso".

"Pilar Miranda se ha posicionado de nuevo al lado de Moreno Bonilla y le ha dado la espalda a los onubenses. A la alcaldesa que dice defender a Huelva se le ha vuelto a caer la careta mostrando que defiende un tema sobre otro dependiendo de si corresponde a una administración gobernada por el PP o por el PSOE", ha subrayado.

PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL

El Grupo Municipal Socialista ha interpelado al equipo de Gobierno sobre los "nefastos resultados" del plan de empleo municipal que "solo ha permitido once contrataciones en una ciudad con más de 12.200 personas en desempleo". Además, el Ayuntamiento "ha rechazado un millón de euros del plan 'Activa Andalucía' de la Junta para contratar a 95 desempleados mayores de 45 años".

La viceportavoz socialista ha señalado que el equipo de Gobierno "no ha respondido sobre los motivos de este pésimo balance del plan de empleo que ha realizado once contrataciones en once meses, ni sobre los motivos por los que no se acogen al plan de la Junta".

"Tampoco han dado respuesta sobre el plan formativo sobre energías verdes que anunciaron. No están haciendo absolutamente nada para generar empleo y queda demostrado que todo era una gran mentira que se ha quedado en tres titulares de prensa", ha insistido.

BINÓMICO EN SEVILLA

A la pregunta sobre los motivos por los que el Ayuntamiento de Huelva ha retirado su apoyo al Congreso Gastronómico Iberoamericano Binómico, que pasará a celebrarse en Sevilla a partir de su próxima edición, el equipo de Gobierno ha confirmado que la ciudad perderá este evento de primer nivel. Desde el PSOE han insistido en que el motivo de esta decisión es "la falta de apoyo institucional y económico por parte del Ayuntamiento de Huelva, que era el promotor de Binómico".

El PSOE ha preguntado también sobre el plan de asfaltado anunciado para este verano y que ha consistido en la reparación de tres calles del centro de la ciudad sin llegar a los barrios, "donde hay vías en un deplorable estado de deterioro y que suponen un grave riesgo de accidentes". Desde el equipo de Gobierno "no han precisado si van a asfaltar más calles en la ciudad", por lo que "mucho nos tememos que sigamos sin plan de asfaltado, que ni siquiera tiene partida concreta en los presupuestos".

Por último, sobre el "abandono" de la plaza Andévalo en la Orden y el "peligroso estado" en el que se encuentra el parque infantil, el Partido Popular "no ha anunciado ninguna medida para solucionar esta situación, dando de nuevo la espalda a estos vecinos". El portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha lamentado que "Pilar Miranda solo se preocupe de los barrios en visitas de cinco minutos para hacerse fotos para sus redes sociales".