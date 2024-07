El PSOE lamenta que el centro salud de Minas de Riotinto (Huelva) sea "otro de los que cierran en las tardes de verano"

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, y la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, han lamentado que el centro de salude esta localidad de la Cuenca Minera, sea "otros de los que cierran durante las tardes del verano".

Así lo han puesto de manifiesto delante de las puertas de este centro que, "desde hace una semana", comenzando julio, "ha dejado de prestar asistencia al público por las tardes", por lo que, según ha expresado Gaviño, "desmontamos otra mentira más del PP y de Juanma Moreno, la de que no se cerrarían centros de salud".

"Precisamente, en esta primera semana de julio, y solo entre dos provincias, Huelva y de Málaga, se han cerrado ya 26 centros de salud por la tarde. Está clara la deriva a la que nos lleva Juanma Moreno y está clara cuál es su estrategia, la de siempre, si empeoramos el servicio público en cualquiera de sus vertientes, también en la Atención Primaria, lo que conseguimos es alejar a la gente del servicio público y lo hace sin ningún tipo de complejos", ha indicado el socialista.

Al respecto, el también parlamentario andaluza ha espetado que "ahora le ha tocado el turno al centro de salud de Minas de Riotinto, lo cierra por las tardes dejando a muchísimos pueblos sin un servicio sanitario y obligándoles a desplazarse para tener un centro de salud que les atienda, o saturando más a un hospital como el de Riotinto, que cuenta con las peores listas de esperas de Andalucía y que ahora la Junta lo colma más asumiendo nuevos servicios de urgencias".

Por su parte, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha señalado que este cierre "afecta también a los habitantes de Berrocal, El Campillo, La Granada de Riotinto y Campofrío, que tenían a este centro de referencia, y que ahora tendrán que dirigirse o al centro de salud de Nerva o al de Zalamea, lo que provoca un colapso de estos centros sanitarios y, además, un colapso de las urgencias del hospital comarcal porque muchas personas, cuando vengan y lo encuentren cerrado, se dirigirán a las urgencias del hospital".

Por eso, según ha enfatizado Gaviño, los socialistas han vuelto a criticar la "situación de la sanidad pública andaluza" por "culpa de un Gobierno que la está destrozando" y es que la Junta "se ha empeñado en darnos un verano de película", toda vez que ha acusado a Moreno "de mentir".

"Miente cuando hace una planificación para el verano en la que se recoge solamente mentiras, una planificación que llegó mal, porque no fue negociada con los sindicatos; llegó tarde y de forma inútil. Miente cuando dice que hay 30.000 sanitarios más en Andalucía, ya que, utilizando los datos de los propios sindicatos, se comprueba que hay 8.000 menos que en 2018. Y miente cuando decía que no se iba a cerrar ni un solo centro de salud en Andalucía porque iba a haber más sustituciones de las vacaciones, pues no se está viendo sustituciones de los profesionales y sí se están cerrando centro de salud", ha aseverado.

Al respecto, el socialista ha lamentado que cuando "Moreno se dio cuenta de que no podría, dio una media verdad, dijo que se iban a cerrar solo 21 centros de salud por la tarde de los 411 que había en Andalucía y en esta primera semana de julio, solo entre las provincias de Huelva y de Málaga, se han cerrado ya 26".

"El presidente de la Junta es un gran actor, un hombre que histriónicamente, tipo Jim Carrey, se le ha caído poco a poco la máscara, y aunque sea un mentiroso compulsivo y nos tome a los andaluces como tontos, está claro que ya le hemos cogido la medida y que todo lo que hace es lo mismo, atacar a lo público, destrozarlo para favorecer un desplazamiento de los usuarios a la sanidad privada, para favorecer el negocio de la salud", ha remarcado.

Por su parte, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha lamentado las "carencias" en toda la sanidad andaluza, pero más específicamente en el área sanitaria norte de Huelva, ya que, en su opinión, "el centro de salud de Atención Primaria de Riotinto atiende prácticamente a toda la comarca de la Cuenca Minera".

Igualmente, la socialista se ha referido a la situación del hospital comarcal de Riotinto por "la falta de sanitarios, de esa calidad asistencial de la que siempre ha presumido y de una sanidad cada vez más debilitada, con muchos más problemas de personal, de asistencia y de colapso por los recortes de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Juanma Moreno a la sanidad".

"Sabemos y tenemos constancia que aquí lo que prima es dirigir los fondos a la privada y cortar mucho más la sanidad pública por la que tanto se ha luchado y tantos años se ha peleado para conseguirla y establecerla", ha añadido.

Por ello, la también diputada provincial ha indicado que "desde la comarca estamos preocupados porque sabemos, y así nos lo comunican los sanitarios y el personal, de los problemas que tienen y que, ahora, con este cierre del centro de salud se van a duplicar".

"En todas nuestras instituciones, el Partido Socialista le ha pedido a la Junta de Andalucía por activa y por pasiva soluciones, que se preocupen por la sanidad pública de una vez, tanto en el Parlamento como en la Diputación de Huelva, incluso en los ayuntamientos hemos llevado mociones, pero hacen oídos sordos, porque lo que le interesa es la privatización de la sanidad. Y el otro día lo decíamos en Diputación, esto no es el plan verano, es el plan ahorro y aquí los que pagan las consecuencias son nuestros ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, los sanitarios, que son el sostén de nuestra salida pública", ha concluido.