El PSOE pide a la alcaldesa de Huelva que reclame "de verdad" la construcción del nuevo centro de salud en El Molino

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha pedido a la alcaldesa, Pilar Miranda, que le reclame "de verdad" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la construcción del nuevo centro de salud en El Molino para el Distrito III de la capital.

Así lo ha indicado en una nota de prensa, en la que ha apuntado que la moción del PSOE ha sido aprobada por unanimidad con el apoyo del PP "a regañadientes, para no quedarse solos votando contra una iniciativa que iba a ser aprobada por la mayoría absoluta del resto de grupos de la oposición".

La viceportavoz del PSOE, María Teresa Flores, ha lamentado que este centro de salud "se haya quedado fuera de los presupuestos de la Junta para 2025 sin que Pilar Miranda haya dicho ni una palabra". "De hecho, la alcaldesa tampoco ha intervenido en el pleno para unirse a esta reivindicación tan importante para Huelva".

Según Flores, "la alcaldesa no ha sido valiente para exigirle a su partido en la Junta de Andalucía que cumpla con esta ciudad, tal y como hace a diario con el Gobierno central del PSOE". "No tenemos plazos ni hay un solo euro para construir un centro de salud que atiende a más de 20.000 onubenses de las barriadas del Molino, Marismas del Odiel, El Carmen, Las Colonias, La Navidad y Cardeñas", ha añadido la socialista.

RECORTES EN AUTOBUSES

La moción socialista que pide la restitución de las líneas de autobuses interurbanos que unen a los municipios con la capital "y que fueron eliminadas por el Partido Popular desde la Junta de Andalucía durante la pandemia", ha salido adelante con el único voto en contra del PP. El portavoz del PSOE, Francisco Baluffo, ha lamentado que el PP "niegue la realidad y se quede solo defendiendo los recortes de la Junta de Andalucía. Y la única realidad es que ahora hay menos líneas y una menor frecuencia".

El socialista ha remarcado que "el artífice de estos recortes junto al presidente de la Junta fue también el actual teniente de alcalde Felipe Arias, que ejercía como director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando se produjeron la eliminación de todas estas líneas de autobús".

"UN PASO HISTÓRICO PARA EL AVE"

Por otro lado, el PSOE ha destacado como un "paso histórico" la aprobación definitiva del estudio informativo de la nueva línea de alta velocidad Sevilla-Huelva, un trámite para este proyecto "al que se ha llegado por primera vez". El portavoz del PSOE, Francisco Baluffo, ha lamentado que "el PP no reconozca este avance y se dedique a confrontar con el Gobierno de España con la única intención de intentar desgastar al PSOE".

De hecho, Baluffo ha explicado que el grupo socialista "iba a apoyar la moción del AVE del PP como siempre hace", pero que "el equipo de Gobierno ha rechazado una enmienda transaccional del PSOE en la que se pedía solicitar a los diputados y senadores onubenses de todos los partidos que apoyen los Presupuestos Generales del Estado si recogen las partidas necesarias para la alta velocidad".

Esta enmienda complementa el punto de la moción en el que se solicita el voto en contra a las cuentas generales si no incluyeran estas partidas. El portavoz socialista ha subrayado que "no tiene lógica alguna que el PP no haya aceptado incluir esta enmienda para que la moción se aprobada por unanimidad".

"No la han aceptado porque su intención es votar contra los presupuestos generales aunque incluyan las inversiones necesarias para el AVE, porque solo les importa la guerra política y no el futuro de Huelva", ha insistido.