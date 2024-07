PSOE pide que "se apueste por el futuro de la Cuenca Minera" de Huelva ante el anuncio de cierre de Río Tinto Plásticos

EL CAMPILLO (HUELVA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por Huelva y coordinadora del área de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Susana Rivas, ha pedido este lunes al grupo empresarial propietaria de Río Tinto Plásticos que "reconsidere su decisión de abandonar El Campillo (Huelva)" y con ello "deje a la calle a 32 familias" y que se apueste "por la segunda diversificación pendiente en la Cuenca minera", toda vez que ha exigido a la Junta que "informe negativamente ante este cierre".

Así se ha expresado la socialista durante la concentración que han mantenido los 32 trabajadores de la empresa Río Tinto Plásticos, ante el anuncio del cierre de la planta de El Campillo. A la misma también han acudido entre otros, el alcalde de la localidad, Juan Carlos Jiménez, y el secretario general de FICA-UGT Huelva, Sebastián Donaire.

En este sentido, Rivas ha explicado que este lunes se inician las negociaciones para "conocer qué solución se le puede dar a las 32 familias que se quedan en la calle tras el anuncio la semana pasada del cierre de la fábrica de plásticos".

Por ello, la parlamentaria ha pedido al grupo empresarial propietaria de la planta que "cumpla sus compromisos sociales con la comarca", después de que "le ha permitido ganar mucho a la empresa", por lo que ha pedido "que reconsidere su postura de abandonar el pueblo de El Campillo y a la comarca de la Cuenca Minera, que no deje a estas 32 familias en la calle y que apueste por una segunda diversificación que tenemos pendiente en esta comarca tras la reactivación de la mina".

Por otro lado, la socialista también ha exigido a la Junta que "apueste también por el futuro y por el empleo", que "informe negativamente ante este cierre" y que "ponga todos los mecanismos en funcionamiento para evitar que esto se produzca, que se siente a negociar con la empresa y que medie para que estas 32 familias y la Cuenca Minera puedan tener un futuro y un empleo garantizado".

"Una vez más los y las socialistas de esta comarca vamos a seguir trabajando por el futuro y, como decíamos anteriormente, por la segunda diversificación, para que esta comarca no muera y para que siga garantizándose el empleo y el futuro de nuestras familias", ha comentado.

Por su parte, el alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, ha señalado que esta concentración es "un claro ejemplo" de que la comarca "está unida", en este caso por "el problema con esta empresa, que quiere cerrar sus puertas" porque "dicen que no hay producción aquí, pero claro, el motivo por el que no hay producción en la Cuenca Minera es porque se han llevado los trabajos a Madrid" y "eso es lo que queremos negociar con la empresa".

"El no definitivo al cierre de la empresa es la manera de proceder. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, entre alcaldes y alcaldesas, sindicatos parlamentarios y parlamentarias, que nos acompañan de los diferentes grupos políticos, a apoyar que no se cierre esta planta. Esperemos darle una solución, porque estamos hablando de 32 familias y esto es una empresa que no lleva dos días, lleva 33 años trabajando y yo creo que merece la pena seguir luchando porque esta fábrica siga abierta", ha comentado.

Por su parte, el secretario general de FICA-UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha insistido en que "la situación no ha cambiado nada con respecto a la semana anterior", ya que se inició el periodo de consulta, por lo que el sindicato está a la espera de que "llegue la dirección de la empresa y gabinete jurídico" para "conocer documentalmente la motivación, por qué quieren cesar la actividad y despedir al cien por cien de la plantilla".

"Desde UGT estamos en total disconformidad porque entendemos que esto lo provoca la empresa, con la falta de inversión y la falta de carga de trabajo, derivando encargos de esta factoría a otras que tienen en Madrid, por lo cual es una muerte anunciada provocada por la propia empresa. En principio, no contemplamos el cierre de la actividad, ni ningún despido", ha enfatizado.

Al respecto, Donaire ha lamentado que la Cuenca Minera "siempre ha sido muy castigada por el desempleo y por la precariedad", pero "se consiguió, después del cierre de la minería metálica en Huelva, una empresa con solvencia y viable, que tuvo en su momento 72 trabajadores y ahora a 32 trabajadores", por lo que "con un plan de inversión y un plan de viabilidad la empresa es rentable y máxime cuando el grupo, en el año 2022, obtuvo un beneficio de 14 millones de euros".

"Con lo cual las excusas nos parecen muy banales, y creemos que es porque quieren deslocalizarse de la provincia y de El Campillo, con lo cual, sin saber todavía qué es lo que nos van a presentar, somos cautos, ya que no somos demasiados optimistas, porque la empresa viene muy cerrada al cierre de la actividad y al despido del cien por cien de la plantilla, pero pelearemos hasta las últimas consecuencias y asesorar a los compañeros para buscar sobre todo la mejor solución para el conjunto de trabajadores, para la empresa y para la comarca", ha señalado.

Asimismo, Donaire ha informado que en esta jornada "simplemente será el intercambio de documentación, se llevará a Madrid al gabinete técnico y económico para que estudie las cuentas que presenta la empresa minuciosamente", porque "no vamos a permitir que caprichosamente el grupo empresarial se lleve a esta empresa de esta comarca".

Por último, el representante de los trabajadores, Diego Pernet, ha subrayado que se han concentrado a las puertas de la factoría para reivindicar "que no se cierre" la planta, ya que llevan "33 años trabajando en ella". "Somos 32 familias las cuales dependemos de esta empresa y estamos en una situación en la comarca en que prácticamente, quitando la minería, todo se ha cerrado y no estamos dispuestos al cierre de Río Tinto Plástico. Por lo tanto, vamos a luchar todo lo posible para que no se cierre", ha aseverado.