El PSOE de Punta Umbría (Huelva) dice que el alcalde "tiene mucho que explicar" sobre la venta de los terrenos del SAPU5

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Punta Umbría y adjunto a la Secretaría de Política Municipal del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, ha afirmado que el alcalde, José Carlos Hernández Cansino "tiene mucho que explicar" sobre el acuerdo plenario de venta de los terrenos del SAPU 5 como "por qué una parcela se valora en el mes de marzo en un dinero y al mes y medio se valora por más dinero".

Así lo ha indicado Ferrera, que ha subrayado que "en el Pleno todo el mundo comprobó que la condición que le puso el PP para votar a favor fue que si no incrementaba el valor del terreno no iban a apoyar los presupuestos", por lo que ha afirmado que "tendrá que explicar por qué en Punta Umbría el suelo se tasa de una manera según funciones de presiones políticas de otros grupos".

"Y lo más curioso de todo esto, y que tendrá que explicar, es por qué el SAPU5 se desvalora, por qué el precio de salida de la venta del SAPU5 es muy inferior al que sacamos los socialistas, que él mismo denunció que estábamos vendiendo por valor de su precio de mercado, y cómo en el SAPU5 el precio del suelo baja y cómo en la parcela del depósito del agua el suelo se revaloriza muchísimo", ha añadido.

El socialista se ha cuestionado los motivos por los que "en Punta Umbría hay diferentes zonas de suelo que unas valen más y otras valen menos, con diferencia de millones de euros", por lo que cree que el alcalde "tendría que explicar muchas cuestiones" y, "entre ellas, por qué no pidió la excepcionalidad sabiendo que ahí tenía que construir viviendas protegidas en el SAPU5".

"Y no construyó nada, al contrario, pretendía construir chalés de alto valor adquisitivo, más parcelas hoteleras y una comercial, y dijo que se iba a construir un puerto deportivo, y del puerto deportivo no sabemos nada. Es más, tenemos una documentación de la propia Consejería de Medio Ambiente en la que ahí el ayuntamiento no ha pedido absolutamente nada. Son muchas las cuestiones que tiene que responder y a las que, de momento, se niega la respuesta".