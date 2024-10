El PSOE de Rociana (Huelva) critica la "falta de ejecución del proyecto del PFEA" con "casi un millón de euros"

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Rociana del Condado (Huelva) ha criticado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento "por la falta de ejecución del proyecto del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en el municipio", que "cuenta con un presupuesto aprobado de 969.000 euros" y que "lejos de mejorar el municipio está generando problemas con actuaciones que no se acaban".

Así lo ha indicado el portavoz socialista, Rubén Picón, en una nota, en la que ha mostrado su "preocupación" por "el retraso en la implementación de este proyecto, que debería suponer un importante impulso para la economía local".

"Este proyecto no solo contribuye a la mejora de infraestructuras clave para Rociana, sino que también representa una oportunidad vital para muchas familias que dependen del trabajo en el campo. No entendemos por qué, teniendo los fondos asegurados, no se ha avanzado en su ejecución y hay un verdadero descontrol en calles como Santa Inés, que se encuentra abierta, una situación que preocupa cuando empiecen las lluvias", ha señalado el portavoz.

Según Picón, este dinero asignado podría transformarse en "oportunidades de empleo directo e indirecto para muchas familias del municipio" y lamenta que, "sin embargo, el retraso en la puesta en marcha del proyecto está generando incertidumbre entre los vecinos".

Para el PSOE de Rociana, "el Ayuntamiento tiene la obligación de gestionar estos recursos con diligencia y transparencia. Los fondos están ahí, y no hay excusa para que no se ejecuten. El tiempo corre, y cuanto más se retrase, más se pone en riesgo la llegada de estas mejoras que Rociana necesita con urgencia".

Por último, Rubén Picón ha instado al equipo de Gobierno a que "explique públicamente las razones de este retraso, ofrezca un cronograma claro para la puesta en marcha de las obras y diga el sobrecoste que va a suponer para las arcas municipales este retraso". Asimismo, han asegurado que seguirán "vigilando de cerca" la evolución de este proyecto, "con el fin de garantizar que los recursos asignados se utilicen en beneficio de todos los habitantes del municipio".