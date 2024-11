La Sala de la Provincia de Huelva acoge 'Prohibido realizar pintadas', una muestra retrospectiva de Chencho Aguilera

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia de la Diputación Provincial de Huelva acoge hasta el próximo 23 de noviembre la exposición 'Prohibido realizar pintadas. Un recorrido por la obra de Chencho Aguilera', una muestra pictórica del artista ayamontino, inaugurada por la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el vicepresidente y alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández; y el autor, Chencho Aguilera.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, una selección de 62 obras componen esta muestra retrospectiva --algunas de ellas compuestas--, entre las que se podrán contemplar piezas desde los años 90 hasta la pandemia, con amplia representación del año 2012, y la etapa más reciente que comprende los años que van desde la pospandemia hasta ahora.

La muestra también alberga cuadros de su última exposición, el proyecto 'Tres generaciones', junto a su padre y su abuelo, en Ayamonte, Sevilla y Nueva York, así como varias obras nuevas nunca antes expuestas.

Al respecto, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha señalado que la exposición introduce en "el magnífico universo creativo de Chencho Aguilera, heredero de una estirpe artística que comenzó con su abuelo, Rafael y continuó con su padre, Florencio, marcando profundamente la trayectoria de la célebre escuela ayamontina".

Baquero ha hecho hincapié en que "esta sala expositiva, concebida para abrir un espacio a los creadores de Huelva que llevan su talento a las salas de arte más prestigiosas nacionales e internacionales, se convierte en el escenario perfecto para recibir a un artista en el que conviven el arraigo de la tradición familiar junto a la audacia y originalidad de su propio estilo".

Por su parte, el vicepresidente y alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha manifestado que tiene "la suerte" de inaugurar la nueva exposición de su amigo Chencho Aguilera, "un artista ayamontino que tiene el don de captar, como nadie, la emoción y el pensamiento en una cara".

"Esta exposición, que cuenta con 62 obras y en la que se puede observar su constante evolución y reconversión, es una exposición de recorrido por una vida entre lápices, lienzos y pinceles. Chencho es emoción", ha abundado.

Por otro lado, Aguilera ha indicado que "exponer en esta Sala de la Provincia de Diputación es una gran oportunidad" y, si bien no es la primera vez que expone en Huelva, "sí es la primera vez que tengo presencia en este espacio expositivo tan amplio e importante de la capital".

"Respecto a la muestra, en ella hago un recorrido por mi obra a través de una cuidada selección para que, tanto el que me conozca y conozca mi obra como el que no, se sorprenda y perciba de dónde vengo artísticamente hablando y en qué momento creativo me encuentro; en definitiva, manera de entender la pintura,las diferentes etapas por las que he pasado y paso, marcadas por un hilo conductor, que es la figuración, ya mi obra es principalmente figurativa", ha comentado.

La exposición podrá visitarse del 6 al 23 de noviembre de 2024 en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, de lunes a viernes, y de 10,00 a 14,00 horas, los sábados.