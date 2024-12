SEO/BirdLife reclama "urgencia" en la aplicación de medidas para Doñana frente al cambio climático

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

SEO/BirdLife ha solicitado a las administraciones públicas --Gobierno de España, comunidad autónoma y entidades locales-- y a "todos los sectores productivos implicados" a actuar en el Parque Nacional de Doñana de forma "conjunta, integral y urgente" en la aplicación de medidas que "permitan" que sea "resiliente frente al cambio climático".

Por ello, en una nota ha señalado que "es necesario acelerar las medidas de restauración hidrológica" programadas en el Marco de Actuaciones para Doñana presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), pero "también actuar" sobre la restauración de humedales de "enorme potencial para las poblaciones de aves acuáticas migratorias", como la laguna de La Janda (Cádiz), incluida en las acciones del Plan estratégico de Humedales 2030.

Asimismo, SEO/BirdLife reclama a la Junta de Andalucía que "implemente" las actuaciones incluidas en el Plan Especial para la ordenación de las zonas con cultivos en regadío localizadas al norte de la corona forestal de Doñana, y que "cumpla con su propio Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales", con "los compromisos adquiridos" ante la Unión Europea en el Plan de Gestión del espacio Red Natura 2000.

También solicita que "asuma las recomendaciones de organismos internacionales" como Unesco, UICN y la Convención Ramsar, "incluyendo llevar ante el Consejo de Participación de Doñana el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar para que pueda informar sobre la afección de los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir".

La organización ha indicado que, según recoge el sexto informe de evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), "la temperatura media global de la superficie terrestre entre 2011-2020 ha sido 1,09 grados superior a la de la era preindustrial, afectando de forma muy significativa a los países de la cuenca del Mediterráneo, donde se han incrementado en recurrencia e intensidad los fenómenos meteorológicos extremos en forma de olas de calor, sequías e inundaciones".

En Doñana, la disminución de las precipitaciones ha reducido el aporte de ríos y arroyos, el período de inundación de la marisma natural y también la recarga de las aguas subterráneas. SEO/BirdLife destaca que "estos efectos no son pasajeros, son la nueva realidad del espacio protegido y su biodiversidad; que también afectan a la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo y las explotaciones forestales de su entorno".

La precipitación del año hidrológico 2023/24 fue de 473 mm, por debajo de la media. El último año húmedo en Doñana fue el 2010/2011, siendo el periodo de esta duración más seco desde 1970. El responsable de la Oficina de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Davila, ha manifestado que "después de 13 años caracterizados por lluvias escasas, temperaturas más altas y primaveras más cortas, debemos implementar con urgencia medidas de adaptación y mitigación ante este nuevo escenario climático".

Así, ha apuntado que "lo que definíamos como año seco se ha convertido en un año normal, pero en cambio no se ha adaptado el modelo de actividad productiva en el entorno de Doñana y se mantiene la intensificación agrícola que ha generado la sobreexplotación del acuífero y los modelos turísticos basados en la masificación estacional".

ÚLTIMOS DATOS SOBRE DOÑANA

Según el último informe sobre el estado de acuíferos presentado por la confederación hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el último Consejo de Participación de Doñana, el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos "compromete el buen estado del acuífero y el de los ecosistemas terrestres dependientes".

La organización ambientalista ha apuntado que "las actividades humanas han provocado la disminución del período de inundación de la marisma, generando un grave impacto sobre las poblaciones de gansos y patos del Paleártico Occidental, tal y como ha demostrado recientemente, un equipo científico de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) en un nuevo estudio publicado en la revista Global Change Biologyv".

El censo internacional de aves acuáticas invernantes en enero de 2024 fue de 122.196, "el peor registro histórico, con la disminución de más de un 70% de especies como el cuchara común, ánade silbón, cerceta común o ánade rabudo".

Asimismo, señala que las aves acuáticas reproductoras han sufrido en los últimos años "una regresión sin precedentes y mantienen altos índices de fracaso". La serie histórica sobre la evolución de las poblaciones de aves entre 2004 y 2024, elaborada por los investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), "refleja que la mayor parte de las aves acuáticas reproductoras muestran una tendencia negativa".

La focha moruna, declarada En Peligro Crítico, se mantiene en "una grave situación" en Doñana, "con sólo siete parejas censadas en 2024, muy lejos de las 67 de 2011 y mucho más de las 111 de 2004".

Las "abundantes" lluvias de primavera han favorecido a algunas especies, aunque "muy lejos del promedio de las últimas décadas". Además, las altas temperaturas han provocado "la pronta desecación de la marisma, permitiendo la entrada de predadores generalistas a las colonias y causando un alto fracaso reproductor". Es el caso de la canastera común, que con 198 parejas mantiene "números muy bajos", la avoceta común con 528 nidos censados o el fumarel cariblanco, con 860 parejas.

Por otro lado, SEO/BirdLife apunta que se han localizado cuatro territorios de avetoro común, "pero no ha llegado a reproducirse con éxito" y por tercer año consecutivo, no se ha localizado ningún aguilucho lagunero occidental y no se ven pollos volantones --aquellos que llegan a poder volar del nido-- desde 2016.

Como dato positivo, señala la organización que durante la primavera de 2024, ha mejorado la situación de la cerceta pardilla, un pato en Peligro Crítico según el Libro Rojo de las Aves de España, con 83 parejas censadas, "lo que demuestra los buenos resultados de las actuaciones incluidas en el proyecto Life Cerceta Pardilla, que cuenta con la participación de SEO/BirdLife", ha concluido.