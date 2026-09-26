Sergio Páez anuncia su candidatura a la Alcaldía de Villarrasa por el PSOE - PSOE HUELVA

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sergio Páez ha anunciado su candidatura por el PSOE a la Alcaldía de Villarrasa, con la convicción de que el municipio merece un ayuntamiento "que gestione, impulse proyectos, genere empleo y con el compromiso de poner en marcha una nueva etapa política basada en la cercanía, la gestión y la defensa de los intereses" de todos los vecinos del municipio.

En un vídeo difundido en redes sociales, Sergio Páez ha explicado las razones que le han llevado a dar este paso. "Creo firmemente en una política útil, que ayude a mejorar la vida de la gente y que resuelva los problemas de mis vecinos", ha señalado el candidato socialista, que ha destacado, además, el valor de Villarrasa y de su gente. "Nuestro pueblo es un lugar privilegiado y nuestra gente es cercana, amable y acogedora", ha dicho, según se recoge en un comunicado.

Sergio Páez ha reivindicado un municipio con capacidad para avanzar y generar oportunidades, y ha defendido la necesidad de contar con un equipo de gobierno capaz de gestionar y convertir las propuestas en proyectos "porque Villarrasa requiere un equipo que gestione, haga realidad proyectos y genere empleo".

El candidato del PSOE, también, ha destacado el papel protagonista de la ciudadanía en el presente y el futuro del municipio. En este sentido, ha querido reconocer el papel fundamental del tejido social del municipio, "a nuestro pueblo lo levanta su gente, los trabajadores, nuestras asociaciones, colectivos y nuestras hermandades".