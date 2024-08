Subdelegación convoca a la Junta y a los promotores del aeropuerto a una reunión informativa en septiembre

HUELVA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha realizado una invitación a la Junta de Andalucía y a los promotores del aeropuerto de Cristóbal Colón con objeto de celebrar una reunión sobre esta infraestructura aérea para "facilitar la información y toda la colaboración que precise la administración andaluza".

En un audio remitido a Europa Press, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha explicado que esta reunión "a tres bandas" tiene como objetivo "facilitar la información y toda la colaboración que precise la Junta de Andalucía, en áreas de mantener esa buena relación institucional, y que sea ella quien lidere, dentro de su ámbito competencial, este impulso necesario para reconocerlo como aeropuerto de interés regional".

Una reunión que se produce después de que el pasado 23 de julio la subdelegada anunciará que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible quitaba a esta infraestructura la calificación que mantenía hasta ahora como "de interés general", para "agilizar la tramitación", por lo que aseguró que "le va a dar a la Junta capacidad para decidir sobre esta propuesta".

Así, Rico afirmó que "de este modo estamos dando vía libre a una tramitación más sencilla, más ágil y más rápida, administrativamente hablando, tal y como viene demandando toda la provincia", algo que valora como "una buena noticia para Huelva".

"El Ministerio, en cumplimiento de la normativa de aplicación a la calificación de los aeropuertos civiles, ha analizado la inviabilidad de considerarlo como un aeropuerto de interés general, por considerar que no reviste actualmente las condiciones para mantener esta calificación que inicialmente se le dio. Por ello también va a suponer una ventaja de agilidad en lo que es la tramitación del mismo, por cuanto no se le van a exigir una serie de requisitos como se venía haciendo en caso de considerarlo interés general, como por ejemplo es el plan director", destacó la subdelegada.

"SIN RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

Por otro lado, preguntado por esta cuestión en rueda de prensa, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha indicado que "todavía la Administración Central no se ha puesto en contacto con la Autonómica", aunque ha confirmado que desde la Subdelegación le han transmitido la posibilidad de realizar "una reunión a tres bandas -- Ministerio, Junta y promotor-- para abordar el asunto en septiembre.

"Pero a día de hoy, no tenemos constancia, solamente lo que por parte de los medios de comunicación se ha informado en ese sentido, y entonces no sé por qué pierde la declaración de interés general y por qué se pasa ahora a la Administración Autonómica, no lo sé, ni lo entendemos, ni nadie nos lo ha explicado", ha enfatizado el delegado.

No obstante, Correa ha subrayado que la Junta "sí va a apostar por seguir adelante con ese tipo de proyectos siempre que tengamos competencias suficientes para hacerlo", ya que el tráfico aéreo "no depende de la administración autonómica",

"No sabemos las condiciones, pero sí es verdad que el primer paso se va a dar, que es ponerse en contacto con la administración de Andalucía para trasladarle todo lo que conlleva esa derivación de competencias que se pretende por parte del Ministerio", ha finalizado.