Teresa Rodríguez valora que Doñana (Huelva) "está herida" y que la Junta está "haciendo lo contrario para salvarla"

DOÑANA (HUELVA), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado este lunes que "Doñana está herida de muerte y que a día de hoy no hay agua para asumir un modelo agrícola en intensivo y en superintensivo", toda vez que ha considerado que "se debe desandar ese camino para volver a una agricultura que sea sostenible con la siguiente generación".

Así lo ha manifestado la portavoz de Adelante Andalucía durante una visita a Doñana acompañada por el eurodiputado Miguel Urbán y representantes de organizaciones ecologistas y de la plataforma Salvemos Doñana, para conocer in situ su situación y "compartir estrategias para su defensa", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, Rodríguez ha calificado a estas organizaciones ecologistas como "guardianas del patrimonio común", algo que a, a su juicio, no sería necesario porque, a su juicio, "lo mínimo que tendría que hacer un gestor de lo público es legar a las generaciones siguientes intacto el patrimonio común, pero aquí hay una dejación de funciones por parte del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla".

La portavoz de Adelante ha recordado, a su vez, la "responsabilidad" del anterior Gobierno socialista que "no hizo cumplir los acuerdos para cerrar pozos ilegales", de forma que "lo que hay ahora es una consolidación de esa ilegalidad que pone en riesgo a Doñana".

Al respecto, Juan Romero, miembro de Ecologistas En Acción y de la plataforma Salvemos Doñana, ha calificado de "apología a la ilegalidad" la iniciativa legislativa del Gobierno andaluz para "amnistiar los pozos ilegales".

"Nos parece un disparate que, en un estado de derecho, quienes incumplen las leyes, salgan además premiados", ha señalado Romero, aludiendo a la sentencia de la Unión Europea que "condena" a España por no proteger las aguas de Doñana y sus hábitats y el "reconocimiento" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre la sobreexplotación del acuífero.

En este sentido, Rodríguez ha reiterado que "no se trata de dejar Doñana como está, sino de salvarla y, precisamente, el camino que están recorriendo las administraciones es el camino contrario, que es el de terminar de rematarla". Ha recordado todas las amenazas que se ciernen sobre Doñana, como el regadío, el cambio climático, la minería, el gas o el urbanismo, y ha apelado a "potenciar políticas que vayan en dirección absolutamente contraria a las de ahora y que se encaminen a salvar Doñana de la situación de riesgo inminente en la que se encuentra".

En este sentido, ha manifestado que "aunque se debería arreglar en Andalucía", su formación acudirá a "todas partes, a la Unesco y al Parlamento Europeo". Precisamente, el eurodiputado Miguel Urbán ha anunciado que "hay previstas con la Comisión Europea para darles cuenta de cómo se están incumpliendo todos los protocolos europeos de protección que tiene Doñana, lo que es una auténtica vergüenza".

Por otro lado, Urbán ha recordado que esta es su cuarta vez que visita Doñana y que "cada vez la situación es peor". "Lo que estamos viendo es que se está hipotecando no sólo el futuro de un patrimonio de la humanidad, sino que se está acabando con él simplemente por un beneficio de presente, poniendo en riesgo además el futuro económico de la comarca, de generaciones de andaluces y andaluzas".

Asimismo, la portavoz de Adelante Andalucía ha mostrado su "enorme preocupación" por la situación del PSOE, ya que le ha solicitado "claridad como organización que ha gestionado Andalucía, que puede gestionar en el futuro y que gobierna en el Estado sobre esta iniciativa legislativa que pone en riesgo, no sólo el Parque Nacional sino las futuras generaciones de agricultores".

Finalmente, Rodríguez ha pedido a "los agricultores que están ganando mucho dinero con el cultivo de frutos, responsabilidad también en términos ambientales y sociales", puesto que "se está viendo hoy cómo quienes vienen a recoger los frutos, que luego son los que dan los beneficios, no tienen dónde dormir. Es de locos permitir que una serie de señores por una ambición que no tiene fin, acaben con el agua de todos y que no devuelvan a la sociedad ni siquiera empleo digno".