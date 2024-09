Tomás Fernández (Vox Huelva) culpa al PSOE de la propuesta de Europa de reducir la cuota del boquerón

HUELVA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández, ha tildado de "auténtico paripé" la oposición del Gobierno español a la propuesta de la Comisión Europea de reducir la cuota de boquerón y la anchoa para el caladero del Golfo de Cádiz. Una oposición que en "el día de ayer quiso vender PSOE, al llevar a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso una iniciativa para que la Unión Europea retire su propuesta" y culpa a esta formación de la reducción.

En una nota de prensa, Fernández ha dicho que "es una desfachatez" y que no sabe "cómo se atreven a presentar esta proposición solicitando al Gobierno que se proteja a nuestros pescadores". "No tienen vergüenza porque su mala gestión y su apoyo a la agenda de la ruina desde 2018 son las culpables de lo que está sucediendo en el Golfo de Cádiz con el boquerón y con la anchoa", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado que "siempre se ha sabido que hay un caladero de anchoas entre España y Portugal, si bien no había una base científica real para poder diferenciarlo". No obstante, en el año 2018, "con la complicidad y consentimiento del PSOE, se decidió separarlo en dos partes".

De esta forma, ha señalado que "ya entonces el Gobierno era conocedor de que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) había tomado esa decisión para que, si así lo decidía, pudiera fijar valores de cuotas diferenciados para los stock creados". "Ustedes en ese momento no hicieron nada para evitarlo", ha denunciado, instándoles a "no sorprenderse tanto ahora porque de aquellos polvos, estos lodos".

"Ahora resulta que los científicos de Bruselas dicen que hay dos cantidades de captura diferentes y curiosamente se decide reducir nuestra cuota, la cuota española. Ahora tenemos anchoas con pasaporte portugués y anchoas con pasaporte español", ha señalado.

Durante su intervención en la comisión, Fernández Ríos ha preguntado al PSOE "por qué no ordenó que se hiciera una evaluación completa y rigurosa, pidiéndole a los científicos españoles que rebatieran esta absurda propuesta, en lugar de llegar a la situación actual", al tiempo que ha criticado que los cálculos están "mal hechos", toda vez que "no se tienen en cuenta a los alevines o no se efectúan desde la distancia correcta de la Costa".

"Ahora ya es tarde. Bruselas ha hecho su ICES, nos han machacado la cuota y ahora a ver cómo salen de esta nuestros pescadores de Huelva y de Cádiz. Por eso ahora ustedes hacen este verdadero paripé con esta iniciativa, ya que saben que han metido la pata y que esto va a suponer el cierre inmediato de la captura del boquerón hasta el 1 de julio de 2025, lo que generará una situación insostenible y supondrá el cierre de las pesquerías de anchoas y la ruina para pueblos como Isla Cristina, Punta Umbría o Barbate, donde muchas familias viven y del boquerón", ha manifestado.

Tras decir al PSOE "que deje de engañar a nuestros pescadores", Tomás Fernández ha valorado que la situación que se ha creado en el Golfo de Cádiz con la propuesta europea de reducción de cuotas de boquerón y anchoas "le interesa a los socialistas", ya que "supondrá más ruina para el pueblo, más ayuditas para sobrevivir y más barrigas agradecidas".