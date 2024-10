Trabajadores del Ayuntamiento de Nerva (Huelva) exigen solución al impago de su nómina al "no contar con interventor"

NERVA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

La plantilla de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Nerva (Huelva) ha exigido este martes al alcalde, Rafael Prado, el pago de su nómina del mes de septiembre, que aún no han podido cobrar por "la falta de funcionarios que desempeñen las funciones de interventor y tesorero", figuras imprescindibles en la administración local para llevar a cabo el procedimiento del pago.

Así lo han indicado desde el comité de empresa en una nota tras una reunión celebrada este martes, en la que han pedido al alcalde que, "después de todos los esfuerzos realizados hasta ahora, se eche a un lado si no se ve capacitado ni encuentra los apoyos necesarios en otras administraciones para lograr una solución interna que permita activar el procedimiento de pagos y cobros".

Representantes del comité de empresa y delegado de funcionarios, acompañados por representantes de CCOO y UGT, han mantenido durante los últimos días varias reuniones con el alcalde de Nerva y representantes de la Diputación de Huelva, "sin resultados". La plantilla lleva casi dos semanas de protestas y tiene previsto llevar a cabo una asamblea donde se debatirán "otras medidas a adoptar de continuar la situación actual".

Al respecto, el presidente del comité de empresa, Rafael Fernández, ha apuntado a Europa Press que "la inestabilidad" que sufren "desde hace meses" en el departamento de Intervención "está provocando un colapso económico en la administración local que no puede atender determinados pagos y cobros, con el consiguiente deterioro en la prestación de los servicios públicos".

Asimismo, ha lamentado que "el nuevo retraso en el pago de las nóminas al que se ve abocada la plantilla de trabajadores está provocando gran intranquilidad y ansiedad en la inmensa mayoría de trabajadores" que "ven con impotencia como tienen que enfrentarse sin recursos económicos al mantenimiento de sus familias, además del descubierto en cuentas y retrasos en pagos de préstamos e hipotecas con los consiguientes intereses de demora".

Fernández ha detallado el motivo por el que se ha llegado a esta situación, explicando que el nuevo equipo de Gobierno "cesó hace un año" al funcionario que cubría estas labores --tanto de Secretaría como de Intervención y Tesorería-- al considerar que "no se ajustaba a la legalidad", ya que "en municipios con un determinado número de habitantes una sola persona no puede ostentar todos estos cargos".

En este sentido, ha indicado que solo esta persona es funcionario del grupo A1 en el Ayuntamiento de Nerva, "que son los que pueden acceder a estas funciones" y, de momento, no se ha dado una solución a esta situación "al no encontrar personas que puedan cubrirlo".

El presidente del comité de empresa ha explicado que se han dado varios pasos, hablando con la Junta de Andalucía y con la Diputación de Huelva para buscar quiénes pudieran ser nombrados en estos puestos y que el alcalde "incluso recurrió a cuerpos nacionales", pero "no se obtiene ninguna solución". "Tan solo Diputación ha podido mandar temporalmente una persona", que ya no está, toda vez que ha señalado que se le ha aconsejado crear una bolsa de economistas para "poder cubrir estos puestos" o la solución de nombrar "por decreto de Alcaldía" que "no sería lo más correcto".

Fernández indica que este es el "mayor retraso" en el cobro de nóminas, pero que es un problema "que se arrastra desde el pasado verano" y que la inestabilidad en el departamento de Intervención y Tesorería está provocando un "colapso económico" en la administración local que "no puede atender determinados pagos y cobros, con el consiguiente deterioro en la prestación de los servicios públicos".

Por su parte, el Ayuntamiento ha indicado que está "trabajando" para "solventar la situación". En este sentido, en un vídeo publicado en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Nerva, el concejal no adscrito y segundo teniente de alcalde, Francisco Vázquez, ha subrayado que han estado en contacto "diariamente" con el comité de empresa, al que "se le ha comunicado que puede haber una solución" ante "el problema del pago" y que pueda ser "definitiva" para "no volver a cometer errores del pasado".