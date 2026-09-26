Transportes avanza en la rehabilitación de firme de la N-431 en Huelva, con un presupuesto de 1,5 millones - MINISTERIO DE TRANSPORTES

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación del firme en la N-431, entre el kilómetro 79,53 y 85,7, en el término municipal de Huelva. Como parte de estos trabajos, próximamente se procederá al fresado del firme e impermeabilización del tablero del paso superior de esta carretera sobre la autovía H-31, así como su posterior extendido de aglomerado.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre se producirá el corte de la carretera N-431 en ambos sentidos de circulación entre los kilómetros 79,75 y 80,12. También se verán afectados los ramales del enlace 80 de la autovía H-31, según se recoge en una nota del ministerio.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones al tráfico, se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados: Acceso a Huelva desde Polígonos industriales por las carreteras A-5000R y A-5000; acceso a La Ribera desde Polígono industriales por la autovía H-31 sentido Sevilla y cambio de sentido en enlace 75 de autovía A-49; acceso hacia La Ribera desde Huelva: continuando por H-31 y cambio de sentido en enlace 75 de la autovía A-49; acceso a Polígonos industriales/H-31 sentido Sevilla desde La Ribera por H-31 sentido Huelva y realizando cambio de sentido en enlace 84, y acceso a polígonos industriales desde H-31 sentido Huelva (realizar cambio de sentido en enlace 84).

Las afectaciones al tráfico durarán previsiblemente hasta el viernes 2 de octubre. No obstante, la programación podrá verse modificada en función de las condiciones meteorológicas, del rendimiento de los equipos y del propio avance de las obras, según el ministerio.