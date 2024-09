UGT lamenta la muerte del trabajador en Palos (Huelva) e insiste en "cumplir con la legislación en prevención"

HUELVA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Huelva, Francisco Gutiérrez, ha lamentado el fallecimiento este miércoles de un trabajador en las instalaciones de una planta de hormigón en Palos de la Frontera, por lo que ha insistido en "la importancia de cumplir con la legislación en materia preventiva".

En declaraciones a Europa Press, Gutiérrez ha enviado su "más sentido pésame a la familia", toda vez que ha insistido en "la importancia de cumplir con la legislación en materia preventiva" porque "las causas de accidentes en el trabajo son evitables".

No obstante, el sindicalista ha remarcado que la mortalidad por accidente de trabajo "no desciende, al contrario, está aumentando", de hecho, ha asegurado que en Andalucía "tenemos un contador de la vergüenza que hace que no bajen los accidentes de trabajo".

"Esto indica que los mecanismos preventivos actualmente no están funcionando. La prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente en los puestos de trabajo. Esperamos que en septiembre se reanuden las negociaciones en la Mesa de Diálogo Social para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", ha subrayado.

Al respecto, Gutiérrez ha señalado que su sindicato tiene "la ambición de que termine, de una vez por todas, este contador incesante de la vergüenza de las muertes en el trabajo", pero es "una tarea principalmente de la Administración y de las empresas". "A ellos les pedimos que pongan los medios necesarios para que se acabe con la accidentalidad y con la mortalidad en el trabajo", ha finalizado.