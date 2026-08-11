Universidad de Huelva acoge a diez estudiantes de China para experiencia "pionera" de internaciolización con Asia

Estudiantes chinos en la UHU. - UHU

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) da un nuevo paso en su estrategia de internacionalización con la llegada de diez estudiantes chinos procedentes de la Wenzhou University of Technology (WZUT) y la Xi'an International Studies University (XISU) que del 10 al 28 de agosto participarán en una experiencia académica y cultural diseñada para estrechar los vínculos entre la UHU y distintas instituciones universitarias de Asia.

Según ha indicado la Onubense en una nota, la iniciativa, enmarcada en el programa de verano Experimenta UHU 2026, supone una primera aproximación destinada a consolidar futuras colaboraciones en ámbitos como la docencia, la investigación, la movilidad internacional y la transferencia de conocimiento, al tiempo que permitirá a los estudiantes conocer la cultura española y el funcionamiento de la UHU.

El director de Campus Global y Conexión Local de la Universidad de Huelva, Sergio Gómez Melgar, ha explicado que esta experiencia responde a una estrategia impulsada conjuntamente entre el Vicerrectorado de Alianzas Internacionales y el Servicio de Lenguas Modernas para ampliar la presencia de la UHU en el continente asiático, especialmente en China, Japón y Corea.

"La Universidad de Huelva ya es una universidad muy bien internacionalizada en el ámbito europeo y latinoamericano, pero queremos acercarnos también al mundo asiático y construir relaciones con culturas y sistemas universitarios diferentes", ha señalado.

Los estudiantes seleccionados son jóvenes con un destacado perfil académico y proceden de dos ámbitos de especialización en humanidades, a través de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an, y tecnología, mediante las escuelas de ingeniería de datos, robótica y construcción inteligente vinculadas a Wenzhou.

Durante su estancia, tendrán la oportunidad de acercarse al español y a la cultura onubense, además de desarrollar actividades relacionadas con sus áreas de especialización y conocer la realidad universitaria española. Para Gómez Melgar, el objetivo de esta primera edición es "romper el hielo, aprender cómo se hacen las cosas y construir poco a poco una colaboración que vaya capilarizando todos los ámbitos de nuestra universidad".

En este sentido, la experiencia cuenta también con el asesoramiento de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Beijing, que ha colaborado en su preparación para facilitar el acercamiento entre ambas culturas. La llegada de estos estudiantes constituye, además, el punto de partida de proyectos "de mayor alcance".

Entre las posibilidades que ya se contemplan figura la creación de un centro conjunto tecnológico con Wenzhou, así como el desarrollo de alianzas estratégicas con la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an en los ámbitos de la traducción y la interpretación. La experiencia tiene también una clara vocación de continuidad.

"Nuestra idea es repetir, mejorar e ir aprendiendo de la experiencia poco a poco", ha apuntado Gómez Melgar, quien no descarta que este primer contacto pueda abrir la puerta a futuras incorporaciones de estudiantes chinos a programas de posgrado y doctorado de la Universidad de Huelva, lo que supone "un primer puente entre Huelva y China destinado a crecer en los próximos años y a reforzar la dimensión internacional de la Universidad de Huelva más allá de sus alianzas europeas".