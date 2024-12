La Universidad de Huelva celebra la IV edición de los Premios 'La frente pensativa' y 'Zenobia Camprubí'

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Huelva (UHU) ha hecho entrega de sus Premios 'La frente pensativa' y 'Zenobia Camprubí' a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) relacionados con el ámbito humanístico y la obra de las mujeres, una iniciativa que celebra su cuarta edición y que puso en marcha esta Cátedra con el objetivo de "alentar la investigación en la Onubense sobre ambos ámbitos".

En una nota, la UHU ha informado de que los Premios 'La frente pensativa', que toma prestado el título de uno de los libros de Juan Ramón Jiménez, han recaído en dos TFG y dos TFM.

En la modalidad de TFG, el primer premio ha sido para Laura del Rocío Roca Delgado por 'El funus romano en época altoimperial y sus transformaciones en época cristiana' y, el segundo, para Gloria Piñero Gómez por 'El teatro como método de aprendizaje cognitivo-corporal en la enseñanza de segundas lenguas'.

Mientras que, en la modalidad de TFM, el primero ha sido para Sergio Garrido Mariotte por 'El ámbito musical en el Monasterio de Santa Clara de Moguer (Huelva) durante los siglos XVIII y XIX. Estudio sobre la práctica musical y su patrimonio' y, el segundo, para Isabel Sesma Ríos por 'Collegium Sevires Aruccitanus: Una reinterpretación en el seno del Foro Aruccitano'.

Por otro lado, los Premios 'Zenobia Camprubí' han recaído en dos TFG y un TFM. En el primer caso, el primer premio ha sido para María Amo Hernández por un trabajo sobre 'Emergencia ambiental y erosión social en la narrativa especulativa hemisférica: Análisis ecocrítico y poshumanista de Oryx and Crake y Cadáver exquisito' y, el segundo, para Paula García Rodríguez por 'Un legado inmortal. Explorando el arquetipo de la vampiresa desde Carmilla hasta La Condesa sangrienta y The lady of House of Love', según ha confirmado la Universidad.

En la segunda modalidad, el primer premio ha sido para Cristina Bermejo González por su trabajo 'La mujer en la Institución Libre de Enseñanza', mientras que el segundo premio ha quedado desierto.

Durante el acto de entrega de los premios, la directora de la Cátedra Juan Ramón Jiménez, Rosa García Gutiérrez, ha destacado que el objetivo de esta Cátedra, desde su fundación en 2014, ha sido "aunar el potencial científico de la Universidad de Huelva en el ámbito de las humanidades y los recursos de la Diputación Provincial de Huelva para fomentar el conocimiento de la vida y la obra del poeta de Moguer".

El acto también contó con la presencia de la vicerrectora de Innovación y Empleabilidad, Isabel Mª Rodríguez, la sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Carmen Hernández Pinzón, y la decana de la Facultad de Humanidades, Nuria de la O Vidal.