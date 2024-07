La Universidad de Huelva participa en un proyecto internacional sobre procesamiento de escorias de cobre

HUELVA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Actualmente la industria del cobre enfrenta desafíos significativos en el manejo de la escoria de cobre, un subproducto generado durante su producción. Con la producción mundial de cobre en constante aumento, alcanzando los 22 millones de toneladas anuales en 2022 y proyectando un crecimiento adicional, es crucial abordar el problema de la acumulación de escorias, que representan un riesgo ambiental significativo al ocupar grandes extensiones de terreno.

Por eso, la Universidad de Huelva junto con destacadas instituciones como la Freiberg University of Mining and Technology, GEOS Ingenieurgesellschaft mbH y la University of Mining and Geology Saint Ivan Rilsky, trabajan en el desarrollo de soluciones innovadoras para abordar el problema de las escorias de cobre y promover la transición hacia una economía circular en el sector del cobre, en el marco del proyecto internacional "CuSlag2RM: Procesamiento Innovador de Escorias de Cobre para el Suministro de Materias Primas";, financiado por la convocatoria ERA-MIN3.

La situación actual en el sector del cobre refleja la importancia de encontrar soluciones innovadoras y sostenibles para el manejo de las escorias de cobre, y para ello, el proyecto CuSlag2RM tiene como objetivo desarrollar actividades de post-refino de cobre enfocadas en la recuperación de metales base y tecnológicos a partir de las escorias de cobre, utilizando métodos innovadores como la biolixiviación y la lixiviación química.

Además, se busca maximizar el potencial de las escorias de cobre como fuente de materias primas críticas y generar subproductos finales que puedan ser utilizados de manera sostenible en vertederos, como componentes en materiales de construcción, como cemento, o como geopolímeros.

El proyecto, coordinado en la Universidad de Huelva por el investigador Rafael Pérez López, ha sido aprobado dentro de la convocatoria ERA-MIN3, que financia proyectos de investigación que abordan desafíos críticos en el sector minero y promueven la colaboración entre instituciones académicas, industria y sector público para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles.

CuSlag2RM se ejecutará hasta el 30 de abril de 2027 y se espera que contribuya significativamente a la promoción de prácticas más sostenibles en el procesamiento de escoria de cobre en Europa.