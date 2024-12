WWF dice que la situación de la biodiversidad en Doñana es "grave", aunque las administraciones "la nieguen"

HUELVA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha asegurado que la "grave situación de la biodiversidad" en Doñana es "una realidad" aunque "las administraciones la nieguen", por ello, ha pedido "responsabilidad", sobre todo, a la Junta que es "la garante de conservar Doñana" y "no está haciendo sus deberes".

En declaraciones a Europa Press, Carmona ha señalado que las conclusiones del nuevo estudio de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) publicado en la revista 'Global Change Biology' sobre el estado de las aves migratorias en el Parque Natural, "demuestra la terrible realidad de este espacio natural".

Carmona ha incidido en que "uno de los principales objetivos de la creación de Doñana era la conservación de esta fauna migratoria, tanto norteuropea como del norte de África", y que "durante generaciones ha tenido su refugio en las marismas del Guadiamar y del Guadalquivir", pero ese refugio, a su juicio, "se ha perdido debido a las acciones que se han llevado a cabo en el entorno de Doñana en las últimas décadas".

"El colapso de este espacio natural es más que evidente, lagunas permanentes que se secan un año tras otro y una marisma que vio cortada en su momento su principal entrada de agua, que era el Guadiamar, y que no ha sido capaz de recuperarlo pese a los proyectos que se han puesto sobre el papel, pero no sobre el territorio, como la recuperación de marismas al norte del Parque Nacional en la marisma del Guadiamar, que no solamente requiere de la recuperación del agua, sino también de una recuperación importante de terrenos que a día de hoy están ocupados con actividades humanas", ha abundado.

Así, Carmona ha lamentado que la marisma natural "no es más de un 20% de la que fue en su momento", por lo que ha exigido que "hay que actuar de manera contundente en la cuenca del Guadiamar para recuperar la misma", ya que "de no hacerlo, los problemas no solamente serán a nivel local, sino que se exportarán de manera negativa al resto de Europa y al norte de África"

Por todo ello, el coordinador ha reprochado a la Junta que "durante años se ha dedicado a negar la realidad de Doñana, a su colapso de sus especies, tanto locales como migrantes, y a peticiones que se han realizado desde las organizaciones ecologistas, como por ejemplo una moratoria a la caza de aves acuáticas en esta zona". "Su respuesta siempre ha sido negar la realidad e incluso afirmar que los números de las especies iban en aumento cuando la ciencia está demostrando que está en declive", ha añadido.

Por ello, Carmona ha pedido "responsabilidad" a las administraciones, "especialmente a la andaluza" porque es "la garante de conservar Doñana y no está haciendo sus deberes" y "puede tener graves repercusiones". "Doñana se declaró Patrimonio de la Humanidad precisamente por ese valor internacional que tenía para especies como estas. No estamos haciendo nuestros deberes y esto está ya teniendo consecuencias a nivel de escándalo internacional, como estamos viendo con los resultados que ha ofrecido el CSIC", ha concluido.