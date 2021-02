Zalamea la Real y Bonares (Huelva) se enfrentan con "resignación" al cierre de servicios no esenciales

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Zalamea la Real y Bonares (Huelva) se verán afectados desde este sábado por el cierre de los servicios no esenciales tras sobrepasar este jueves la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Una situación a la que se enfrentan con "resignación".

Así, el alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez (PSOE), ha lamentado que su municipio ha rebasado la tasa de 1.000 casos tan solo este jueves, bajando nuevamente este viernes hasta la de 818,6, "cuando todavía no ha entrado ni en vigor el grado 2", aunque espera que este cierre de servicios no esenciales sirva para que los contagios "vayan disminuyendo" en estos 14 días y que el día 19 el municipio haya podido bajar incluso de la tasa de 500.

Además, el regidor ha subrayado que "tendrán que aguantar estos 14 días", ya que "lo importante es que los contagios bajen lo máximo posible" y "se pueda volver a una cierta normalidad el día 19", al tiempo que ha apuntado que el Consistorio habilitará una partida de 20.000 euros destinada a la ayuda de autónomos y pymes afectadas "para paliar la situación económica que tienen en estos momentos", que espera que pueda solicitarse a partir de la semana que viene.

De otro lado, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE), ha señalado que en esta tercera ola se está produciendo una subida de contagios "importante" en el municipio, después de que "aguantara bastante bien" la primera y la segunda, indicando que este viernes la tasa incluso ha subido algo más al detectarse cuatro nuevos casos.

El primer edil se ha mostrado "disgustado" con la situación, apuntando que "no queda más remedio que cortar la cadena de transmisión", al tiempo que ha destacado que Bonares cuenta con un sector "muy potente" de frutos rojos, "que no se ve tan afectado como otros sectores productivos como la restauración y los comercios", por lo que considera que "no va a haber un impacto socioeconómico muy elevado" en su municipio, aunque ha lamentado que haya negocios que tengan que cerrar.

"Lo importante es la salud y colaborar para luchar contra el covid, por lo que no queda más remedio que cumplir con las normas y resignarse", ha apuntado el alcalde de Bonares, añadiendo que en su municipio solo se ha producido un fallecimiento y que en estos momentos hay una persona ingresada, a la que ha deseado mejoría.

CIERRE PERIMETRAL EN CAÑAVERAL DE LEÓN

Por su parte, la alcaldesa de Cañaveral de León, Mercedes Gordo (independiente), ha remarcado que la localidad, de unos 400 habitantes, ha alcanzado la tasa de 500 al detectarse dos casos, de manera que confía en que lo antes posible el municipio recupere la normalidad.

Del mismo modo, Gordo ha incidido en el trabajo de los rastreadores para identificar a los contactos estrechos. En este punto, ha explicado que una de los positivos es una concejal del equipo de gobierno, cuyos contactos estrechos ya dieron negativo y los contactos del otro afectado se hacen las pruebas esta próxima semana, por lo que espera que sea igual y Cañaveral pueda salir tras estos 14 días de la medida del cierre perimetral.

Finalmente, ha explicado que con dos contactos ya se han visto sometidos al cierre perimetral y con cuatro pasarían al cierre de la actividad no esencial, por lo que ha llamado a continuar extremando las precauciones para revertir esta situación.