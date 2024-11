La capital homenajeará a 'Perlita de Huelva' el próximo 4 de diciembre en el Gran Teatro

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 4 de diciembre el Gran Teatro de la capital abrirá sus puertas para rendir a 'Perlita de Huelva' "el homenaje que se merece, tras muchos años de espera" con un cartel en el que "grandes figuras" del cante flamenco, que se unen para homenajear a la artista. Se trata de un evento organizado con el respaldo del Ayuntamiento y que ha sido presentado este viernes, ha indicado el Consistorio en una nota.

En la presentación han participado el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; de la propia artista, Antonia Hernández, 'Perlita de Huelva'; acompañada por su hija, Julia Romón; así como la cineasta, Remedios Malvárez, directora de 'Flamenco', la película documental en la que la artista onubense tiene un papel protagonista y que será estrenada esta tarde en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Junto a ellos no han estado algunos de los artistas que van a participar en el homenaje, como Rafael Estévez o Macarena de la Torre, entre otros.

El concejal ha señalado que, con este acto, Huelva "rendirá homenaje a una de sus artistas más emblemáticas, quien lleva cantando profesionalmente desde los 18 años y quien ha llevado el nombre de Huelva por todo el mundo gracias a su enorme talento".

En este sentido, Molina ha afirmado que "a sus 85 años, Antonia Hernández merecía un homenaje como el que se ha preparado". "La alcaldesa se comprometió a colaborar para hacerlo posible, cediendo el Gran Teatro para su celebración y hoy ya vemos que va a ser una realidad, tras muchos años de espera, con un cartel de excepción, con grandes figuras del cante flamenco, que se unen para rendir homenaje a la artista".

Concretamente, la gala contará con las voces y el baile de "grandes artistas" del mundo del flamenco, "tanto de nuestra tierra, como de fuera de ella", ha dicho Molina. Así, actuarán Arcángel, Argentina, Sandra Carrasco, La Moneta, La Arquilleja, El Perrete, Rafael Estévez, Blanca Villa, Pilar Boyero, Macarena de la Torre, Los Mellis, Carmen Molina, Pepe el Marismeño, Naike Ponce, Chelo Pantoja, José de la Marga, María José Matos, Rubén Levaniegos y Lito Mánez.

Durante la presentación, tanto Perlita de Huelva como su hija han agradecido la celebración de este homenaje y han destacado que es un "orgullo" para ellas "cómo han respondido todos los artistas", que "no han dudado" en buscar un hueco para arroparlas en el Gran Teatro, "demostrando una vez más" el "cariño" que Huelva le tiene", algo, ha dicho la cantante, "de lo que no he dudado nunca".

"El Gran Teatro ha sido mi vida, aquí empecé cantando con siete años junto a mi hermano, el Peque de la Isla, aquí conocí con ocho años a Doña Concha Piquer, y estoy muy emocionada de poder recibir el cariño de mis paisanos en un sitio tan especial para mí", ha asegurado Perlita de Huelva.

Por su parte, Remedios Malvárez, se ha sumado a los agradecimientos al Ayuntamiento de Huelva, "y especialmente a su alcaldesa, porque en el momento que se enteraron que yo estaba trabajando y que Perlita estaba aquí, tuvieron a bien concederles la Medalla de la Ciudad, merecidísima, y han tenido a bien el organizarle este homenaje, con el que estoy segura que tanto el público como los artistas y los compañeros se van a volcar".

La directora también ha tenido unas cariñosas palabras con la protagonista de su documental, "Perla ha sido un regalo, un regalo el poder contar con ella, recuperarla para que quede para la historia esta película en la que ella canta, al igual que quedará para la historia este homenaje que la ciudad le va a hacer con todo el cariño de todos sus compañeros".

Finalmente, Rafael Estévez ha hablado en nombre de los artistas y ha afirmado que "es un honor poder bailarle a Perlita de Huelva porque su voz, la ferocidad de su voz, pero la dulzura de su voz también, su fuerza, me inspira a mí para bailar y además se lo merece por su trabajo, por su esfuerzo, por su arte y por su talento". Estévez también le ha dado las gracias "por llevar el nombre de esta santa tierra, de la que somos nosotros, mis compañeros y Perlita, por el mundo entero y darle visibilidad a Huelva".

La cita para este homenaje es el próximo jueves 4 miércoles 4 de diciembre, a las 19,00 horas, en el Gran Teatro. Las últimas localidades disponibles para asistir a este homenaje se pueden adquirir tanto a través de Internet, mediante la web www.entradas.huelva.es, como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas, a un precio de 20 euros.