La alcaldesa de Jerez (Cádiz) felicita al barrio de Santiago en el décimo aniversario de la reapertura de su templo

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la Solemne Eucaristía en la Iglesia de Santiago con motivo del X Aniversario de la reapertura del templo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido este domingo a la Solemne Eucaristía en la Iglesia de Santiago con motivo del X Aniversario de la reapertura del templo presidida por el párroco de Santiago, el Rvdo.D. Juan Jacinto del Castillo. Una jornada en la que también se ha llevado a cabo un Besamanos Magno con todas las imágenes de la parroquia.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la regidora ha aprovechado esta efeméride para volver a mostrar al barrio en general su felicitación por la revitalización, en todos los ámbitos, de un enclave tan remarcado como éste.

García-Pelayo ha elogiado la implicación de los vecinos representados por la Asociación Unidos por Santiago y su capacidad para poner en valor el barrio recordando, a su vez, el compromiso municipal de apoyarlo.

Asimismo, el Consistorio ha señalado que el pasado mes de julio mantenía un encuentro con asociaciones y entidades de Santiago, junto al tejido social y vecinal del entorno, con motivo del traslado del Albergue Municipal de la calle Cantarería, desde el compromiso del Gobierno de Jerez de rentabilizar el uso de estas dependencias para que se sumen a la promoción y revitalización del barrio.

En el Besamanos han estado expuestas, en Santiago, las dos del Prendimiento: Jesús del Prendimiento y la Virgen del Desamparo; las dos de la Buena Muerte: el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la Virgen del Dulce Nombre; la Virgen de la Paz, de la Hermandad Sacramental; la Virgen del Rosario, de Capataces y Costaleros; la Medalla Milagrosa, de la asociación del mismo nombre.

Por su parte en la Iglesia de la Victoria, las dos imágenes de la Soledad: el Cristo del Descendimiento y la Virgen de la Soledad mientras que en la Capilla del Calvario, el Santo Entierro y la Virgen de la Piedad y por último, en la Capilla del Cristo del Amor estará la Virgen de los Remedios.

Ha destacado el Ayuntamiento que recordar que el pasado 23 de julio se cumplieron diez años de la reapertura de la Iglesia de Santiago. Una década ha pasado desde que sus puertas se reabrieran al pueblo de Jerez, tras once años clausurada.

La iglesia luce este domingo de nuevo como epicentro y emblema de este famoso barrio de Jerez, corazón de una zona que ha cambiado su fisonomía en los últimos años y que trata de recuperar su esencia con la ayuda de sus propios vecinos de la mano de 'Unidos por Santiago' algo que está consiguiendo a base de esfuerzo y constancia con el apoyo del Ayuntamiento.