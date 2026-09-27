La alcaldesa de Jerez (Cádiz) se reúne con Junta de Gobierno del Soberano Poder para conocer detalles de su futura sede

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno municipal, en un encuentro con la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Soberano Poder. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno municipal, ha mantenido un encuentro con la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Soberano Poder, que preside Abraham Lanza por segundo mandato consecutivo.

Esta reunión con la regidora se ha celebrado en un momento "especialmente relevante" para esta corporación religiosa que se encuentra involucrada en uno de sus grandes proyectos como es el de la construcción de su casa de hermandad en unos terrenos de la calle Huelva, en la barriada de La Granja, cedidos por el Ayuntamiento de Jerez en régimen de concesión administrativa.

En contexto, el pasado 1 de marzo tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra de la futura sede de la hermandad, contando con la bendición del obispo de la Diócesis Asidonia-Jerez, José Rico Pavés, y con la asistencia de la alcaldesa como primera autoridad local.

Durante esta última reunión que se ha celebrado en el Ayuntamiento, la alcaldesa ha conocido los últimos detalles sobre el desarrollo del proyecto de construcción de la casa hermandad y las necesidades y vicisitudes que en torno a este particular han explicado los representantes de la hermandad.

García-Pelayo ha aprovechado este encuentro para expresar la voluntad de colaboración del Ayuntamiento y para poner de relieve "la capacidad de trabajo y de convicción, así como la perseverancia de la Hermandad del Soberano Poder". Ha señalado que todo este esfuerzo ha conducido a esta corporación hacia la "experiencia ilusionante que están viviendo sus casi mil hermanos y propiciará que finalmente vean cumplido el sueño de contar con unas instalaciones dignas y funcionales, acordes con sus necesidades actuales y con espacio para la actividad que desarrollan durante todo el año".

Asimismo, la regidora ha dado las gracias por su labor a esta corporación de la barriada de La Granja y ha destacado la importancia que adquirirá la futura casa de la Hermandad del Soberano Poder en su entorno, como lugar de encuentro orientado a "reforzar la cohesión, la convivencia y la vida comunitaria de esta zona".