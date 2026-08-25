El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) amplía las tareas de la limpieza viaria en fines de semana y tardes laborables

Cádiz.-JerezAlDía.- El Ayuntamiento amplía el servicio de limpieza viaria por las tardes y los fines de semana - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de Jerez UTE y en coordinación con el Servicio de Medio Ambiente, ha avanzado en el refuerzo de la limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad las tardes de lunes a viernes y los fines de semana en todos los distritos de la ciudad, en función de la última actualización y mejora de este servicio.

Las tareas de este refuerzo de limpieza viaria y recogida de residuos se iniciaron en la zona este y sur en la primera semana de agosto, y han continuado por el resto de los distritos de la ciudad, así como en el Centro Histórico, ha indicado el Consistorio en una nota.

El compromiso suscrito con la concesionaria, impulsado por el Gobierno de Jerez, responde a la cobertura de la limpieza y recogida de residuos de la ciudad, tanto a nivel ordinario, como en cuanto a dotación especial de grandes eventos.

Como se ha apuntado, desde la llegada al gobierno local en julio de 2023 de la alcaldesa, María José García-Pelayo, se ha tenido que realizar dos actualizaciones y mejoras del servicio de limpieza, ya que el suscrito por parte del anterior equipo de Gobierno socialista "no abarcaba las necesidades del término municipal".

En este sentido, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha señalado que desde su gobierno municipal han tenido que ir actualizando "todos los contratos de servicio público que nos encontramos, con las consiguientes mejoras, para adaptarlos a lo que necesita Jerez".

La subida, ha incidido, ha sido de "tres millones de euros de media en estos contratos", destacando la mejora del contrato de limpieza, que supone su adaptación a los grandes eventos y a las necesidades diarias con el refuerzo de las tardes, con ampliación de personal y de la maquinaria específica.

Desde la entrada en vigor de esta mejora en este mes de agosto el objetivo es reforzar todos los distritos de la ciudad, labor que se está desarrollando en paralelo al inicio del Plan de Reasfaltado que ha comenzado en la zona sur y que se ha prolongado a la zona centro.

Igualmente, se ha valorado el desarrollo de las inversiones en la zona este, el nuevo aparcamiento de La Granja, el aparcamiento también en La Pita-El Pinar actualmente en ejecución y las distintas actuaciones en la Zona Rural correspondientes al Plan Profea de Diputación de Cádiz.