Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) busca consenso con los caseteros para el diseño de la Feria del Caballo de 2026

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una reunión con caseteros de la Feria del Caballo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto con los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Jaime Espinar, y el delegado de Grandes Eventos, Francisco Zurita, han mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Casetas Tradicionales, la Asociación de Caseteros de Jerez y la Asociación de Hostelería para tratar de alcanzar un consenso en el diseño de la próxima Feria del Caballo, que se celebrará en mayo de 2026.

Durante el encuentro, la alcaldesa y un responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento han explicado a los caseteros los motivos por los que se decidió allanar el procedimiento judicial abierto en su día por la adjudicación de las casetas de la feria de este 2025, apuntando que se hizo para "evitar prolongarlo en el tiempo" y que "pudiera contaminar de alguna manera" la imagen de la feria y su próxima celebración, ha indicado el consistorio en una nota.

María José García-Pelayo también ha aclarado que "no se trata de ninguna irregularidad" sino de "un defecto de forma", porque con la nueva ordenanza establecida por su gobierno "es necesario presentar un informe justificativo de cada caseta y no una general, como entendíamos en un principio".

Todo ello, según ha añadido, "demuestra que nuestra ordenanza es un acierto porque con los informes individuales se gana en transparencia y se evita el amiguismo a la hora de elaborar el plano", confiando en que "el trabajo de todos haga que se consolide de cara a la próxima feria".

Igualmente, ha explicado a los caseteros que esta sentencia "en ningún caso obliga a implantar el plano de 2024 a la próxima feria", ya que el juez "en ningún momento indica que el plano de este año sea irregular". En ese sentido, ha incidido en que la normativa dice que el plano de la Feria del Caballo "se actualiza año a año" y por tanto "no existen derechos adquiridos por parte de los propietarios de las casetas".

Todo ello responde a las denuncias de CCOO e Izquierda Unida Jerez sobre la adjudicación de casetas en la pasada feria, cuando su ubicación fue diferente a ediciones anteriores y plantearon lo ocurrido como una irregularidad del proceso. El juzgado finalmente dirimió a favor de los reclamantes, aunque el Ayuntamiento ya comunicó al conocerse la decisión judicial que eso no afectaba a la feria de 2026.

María José García-Pelayo ha aprovechado la reunión para pedir a los caseteros su "implicación y ayuda" para que la próxima Feria del Caballo "siga creciendo tras el éxito de la de este año", que como ha dicho "sigue recuperando esa esencia perdida años atrás". "La feria no va a ser nunca perfecta, pero entre todos tenemos que buscar el equilibrio para que se acerque lo más posible a la perfección", ha argumentado.

Por todo ello, la alcaldesa ha indicado que todas las decisiones que se tomen para la edición de 2026 se harán "desde el mayor consenso posible", recibiendo propuestas formales y "trabajando mano a mano" entre los caseteros y las diferentes delegaciones del Ayuntamiento implicadas para tener "una feria mejor que la de este año".