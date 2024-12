Continúan abiertas las inscripciones para la Carrera Solidaria de los Reyes Magos 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha anunciado que las inscripciones para la Carrera de los Reyes Magos, que se celebrará el próximo 22 de diciembre a partir de las 10,30 horas, siguen abiertas en la página web de la Federación Andaluza de Atletismo, con el objetivo de superar los 500 participantes.

Según ha comunicado la Administración local en una nota, esta carrera de cinco kilómetros de recorrido comenzará desde el edificio 'Jerez 2002' del Complejo Chapín y hasta la Pradera Laura Delgado 'Bimba' del citado complejo donde se encontrará la línea de meta. Para este evento, el Ayuntamiento ha confirmado que el precio de la inscripción será de seis euros y que la cantidad íntegra "irá destinada a la campaña 'Ningún niño sin juguete' de los Reyes Magos de Jerez".

En cuanto a la organización del evento, el Consistorio ha informado de que la carrera contará con la coordinación técnica del Club de Atletismo Chapín Jerez.

Por otro lado, esta competición contará con diferentes categorías y distancias para todos los participantes como por ejemplo, Sub 8 2017 y posteriores, 200 metros; Sub 10, 500 metros; Sub 12, 800 metros; Sub 14, 1000 metros; Sub 16, 1000 metros; y a partir de Sub 18 y hasta veteranos, 5000 metros de recorrido.

Según ha detallado el Ayuntamiento, una vez finalizada la carrera hará entrega de los trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y realizará una convivencia en la Pradera de Chapín en la llegada a meta, con la presencia de los Reyes Magos.

Del mismo modo, el Consistorio ha indicado cuál será el recorrido del evento. La salida se efectuará en el edificio 2002, para seguir por la avenida Rafa Verdú, avenida Chema Rodríguez, avenida Lola Flores, Glorieta de Biarritz, avenida Lola Flores, avenida Chema Rodríguez, avenida Rafa Verdú, entrada al Complejo Deportivo Chapín por la entrada de Córner 4, Pradera Laura Delgado 'Bimba' y la meta en la zona norte de la Pradera.