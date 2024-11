Las dos piezas de la vajilla califal del Museo Arqueológico de Jerez (Cádiz) estarán en Nueva York hasta marzo de 2025

JEREZ (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Las dos piezas cedidas temporalmente por el Ayuntamiento de Jerez al Institute for the Study of The Ancient World de Nueva York para la exposición 'Madinat al-Zahra: La Radiante Capital de la España Islámica'; permanecerán expuestas al público hasta el 1 de marzo de 2025. El Consistorio ha señalado que "se trata de la muestra más completa sobre Medina Azahara fuera de Andalucía, compuesta por 150 joyas patrimoniales, que ha supuesto el traslado de un total de 111 piezas procedentes de el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, el Museo Arqueológico Municipal de Jerez (Cádiz), el Museo Arqueológico de Córdoba y el Museo de Jaén.

Tal y como señalaba del delegado de Cultura, Francisco Zurita, en una nota, "el hecho de que dos piezas tan destacadas de la vajilla califal del museo se exhiban en Nueva York, nos brinda una oportunidad excepcional para compartir una parte fundamental del patrimonio con el mundo. Participar en esta exposición internacional es, por tanto, una ocasión valiosa para que la cultura andaluza y el legado islámico europeo obtenga un mayor alcance, reforzando el reconocimiento de Jerez".

Asimismo, el Consistorio ha recordado que las dos piezas cerámicas del Museo de Jerez reflejan "el esplendor de la cultura andalusí, a través de recipientes elaborados, con novedosas técnicas, en los alfares de la radiante capital y son una clara manifestación del recién creado centro de poder: la capital del reino Omeya, Madinat al-Zahra". Por otro lado, estos dos recipientes, son además "un claro reflejo, de la sucesión temporal de los dos grandes centros de poder que han capitalizado la organización territorial de la campiña del marco de Jerez a lo largo de la historia: Mesas de Asta y Jerez", han subrayado desde el Ayuntamiento.

En este sentido, el Gobierno local ha detallado que la botella califal con epigrafía procede de Mesas de Asta, de la II Campaña de Excavaciones realizada en 1945-46 por Manuel Esteve. El ataifor o plato califal con ciervo procede de las excavaciones preventivas realizadas entre los años 2004 y 2007 en Plaza Belén, bajo la dirección de Domingo Martín Mochales.

Además, el Gobierno local ha destacado que ambos recipientes están elaborados con la técnica decorativa conocida como verde y manganeso o verde y morado, desarrollada especialmente en este periodo y que consiste en la combinación de diferentes colores: blanco estannífero de base, oxido de manganeso para el negro-morado, que delimita los dibujos, y óxido de cobre para el verde que rellena los dibujos.

Más allá de sus características técnicas, el Consistorio ha subrayado que ambas piezas transmiten un claro mensaje desde el poder y los colores, blanco y verde, propios de la dinastía Omeya. "El morado se utiliza simplemente para resaltar los otros dos colores --según algunos investigadores-- como símbolo de la austeridad coránica".

Son, por lo tanto, "dos piezas únicas muy bien seleccionadas" por los organizadores, directores y conservadores de la galería de exposición del ISAW, Roberta Casagrande-Kim, Bernard y Lisa Selz, junto a los comisarios el director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, Antonio Vallejo Triano, y el profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, Eduardo Manzano Moreno, con la colaboración de la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales de la Junta de Andalucía.