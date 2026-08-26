El Zoo de Jerez (Cádiz) reabre al público el miércoles tras cerrar por la detección del Virus del Nilo en dos aves

Archivo - Visitantes fotografiando a las jirafas del Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez-Alberto Durán reabrirá al público este miércoles después de que el 19 de este mes se anunciase su cierre temporal debido a la detección de dos casos de Virus del Nilo en dos aves, una de ellas fallecida.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha informado de esta reapertura tras los últimos informes de diagnóstico realizados sobre este virus y que han determinado que "el riesgo de infestación" es "bajo" en el Zoobotánico y en el perímetro de 1,5 kilómetros tras haberse acometido las medidas correspondientes al protocolo.

La delegada municipal de Protección Animal en Jerez, Carmen Pina, ha explicado estas instalaciones abrirán en horario habitual al público aunque manteniendo "todos los protocolos de actuación conforme a la normativa vigente".

Pina ha agradecido el trabajo realizado por el personal del Zoobotánico, trabajadores de control de plagas Lokímika, la Junta de Andalucía y los responsables del Distrito Sanitario, así como "su compromiso y su gran esfuerzo" en este proceso a la hora de cumplir los protocolos y de trabajar coordinadamente esta situación.

También ha resaltado la "comprensión y paciencia" de los vecinos y vecinas de los barrios colindantes, instando a la ciudadanía a seguir manteniendo las medidas individuales y de prudencia establecidas en el protocolo.

El Ayuntamiento está coordinando con los responsables del Distrito Sanitario y la empresa Lokímica, encargada del servicio de control de plagas, una charla informativa, ya prevista antes de la alerta, para el personal municipal más directamente relacionado con su labor diaria, así como entidades, federaciones, pedanías y entidades locales.

En el informe realizado por el servicio de control de plagas se expone que la inspección realizada en la zona de imbornales interior y exterior ha abarcado un radio de 1,5 kilómetros del lugar donde se produjo el positivo. Según lo descrito, "no se observa presencia de larva ni de adulto en las conducciones de agua".

En la última inspección específica del interior del Zoobotánico se han intensificado la revisión en cada imbornal por zona, sin detectarse agua estancada. Así, todos los imbornales se encuentran secos y no se detecta presencia ni de larvas ni de adultos.

El Ayuntamiento ha recordado que el pasado miércoles 19 de agosto se confirmó la circulación del Virus del Nilo Occidental (VNO) en dos águilas reales, con muestras tomadas el 12 de agosto.

Dando conocimiento a la Junta de Andalucía para la activación del protocolo adecuado a tal circunstancia, el municipio quedó declarado como área en alerta durante 4 semanas, es decir, del 19 de agosto al 16 de septiembre.

En la activación de la alerta, la Delegación Territorial de Salud y Consumo ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento y el Distrito Sanitario ofreciendo asesoramiento, ajustando las frecuencias de verificación, valoración ambiental, reforzando la comunicación de las medidas para la ciudadanía y la vigilancia sobre casos posibles, emitiendo un informe final con sus actuaciones al término de tal periodo.

Desde el Consistorio se ha intensificado la activación del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, se ha valorado la petición de autorización ambiental en caso de tratar zonas protegidas, y se ha reforzado igualmente la información a la población.

Por su parte, la Secretaría General de Salud Pública ha informado a la red de vigilancia epidemiológica de Cádiz, con facultad para estudiar la colocación de trampas móviles, coordinación con sanidad animal/silvestre, activación a los Colegios Farmacéuticos para informar en farmacias, en caso necesario.