Abascal critica el "desprecio" de Moreno a Vox y le advierte: "O nos entendemos o gobierna la izquierda" en Andalucía

MARBELLA (MÁLAGA), 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado el "desprecio" del presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, a su partido y le ha advertido: "O nos entendemos o gobierna la izquierda".

Así, en Marbella, junto a la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, y la líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha recordado que fue Vox el partido que "trajo el cambio que nadie había conseguido" en Andalucía en casi 40 años, criticando a la "derechita cobarde que ahora pone cara de asquito cuando nos mira y quiere darnos lecciones".

"Desprecia a Vox en todas sus intervenciones no hablando de Vox, como si no existiese; llevan mucho tiempo con una política de avestruz, haciendo como que no nos ven, lo hicieron en Castilla y León y hoy el vicepresidente es Juan García Gallardo", ha sostenido.

En este sentido, ha añadido: "Despreciar a Vox es un gesto de ingratitud ante los que le hemos permitido gobernar pese a su peor resultado histórico, con 26 escaños --en 2018--; y un gesto estúpido de cara al futuro porque o nos entendemos o gobierna la izquierda".

A juicio de Abascal, el PP "no sabe con quién quiere gobernar" aunque ha ironizado señalando que Moreno quiere "lo mismo que todos: gobernar en solitario". "Dice --ha añadido-- que no tiene ninguna gana de gobernar con nosotros y nosotros ninguna gana de gobernar con ellos pero la democracia es la democracia y la aceptamos, acatamos el veredicto de las urnas pero Moreno no".

"Ha dicho que si no votáis bien, en un nuevo gesto de desprecio hacia los 800.000 andaluces que votaron a Vox en las elecciones generales de 2019, y no tiene mayoría absoluta, igual hay que repetir hasta que votéis bien, como el niño mimado", ha afeado, aludiendo también a "líneas rojas" como el respeto a las leyes y a la Constitución Española. En este punto, ha defendido que pese a que no les gustan "muchas cosas" de la Carta Magna y la cambiarían "mientras sea la letra la cumpliremos y la respetamos; ellos no".

"VAN A TENER QUE ELEGIR"

Igualmente, Santiago Abascal ha repetido que no se abstendrán para que gobierne el PP: "Que lo escuche Juanma Moreno, Feijóo y el PP. No, no vamos a traicionar vuestra confianza, no vamos a regalar vuestros votos --ha dicho a los asistentes-- para frustrar el cambio en Andalucía". Por tanto, ha avisado de que quien quiera contar con Vox "va a tener que respetar a Vox".

Ha puesto como ejemplo Castilla y León y cómo el PP "tuvo que retroceder", augurando que en Andalucía "va a pasar algo parecido: van a tener que retroceder ante la victoria arrolladora de Vox y de Macarena Olona; van a tener que asumir la realidad de una vez por todas. Y van a tener que elegir, si tienen tanto asquito a lo que representamos y sentimos, si ganan tienen dos opciones: la abstención del PSOE o convocar nuevas elecciones pero chantajear a Vox y que les entregue la investidura esa opción es imposible".

En su intervención ha admitido que el cambio en Andalucía "no lo veía nadie" e incluso Vox llegó "con pocas esperanzas y encogidos de hombros pero ahora sabemos que fallan y que somos multitud, que somos mayoría y que seremos una mayoría más grande y Vox será el primer partido de España más pronto que tarde".

El líder de la formación ha reiterado que el cambio en Andalucía ha sido "frustrado" con el PP, al que ha acusado de "falta de valentía en estos tres años". "Nos trataron con ese asquito tradicional, no querían vernos ni en pintura, sólo nos querían para el apoyo a la investidura", ha dicho, admitiendo que eran "novatos" y llegaron a un acuerdo con el PP que estos "incumplieron".

Ahora, tres años y medio después, Abascal ha sentenciado: "No venimos a un cambio de chiste, sino real, radical, un cambio de rumbo que devuelva la esperanza y la prosperidad a los andaluces", ha espetado, añadiendo: "Venimos a cambiarlo todo de arriba a abajo, a dar una patada a la corrección política".

Es más, ha recalcado que si acceden al Gobierno andaluz o de España las "porquerías aprobadas por la izquierda nos van a durar 15 minutos, nos las vamos a cargar todas; son un retroceso y no les pedimos perdón ni permiso como hace la derechita cobarde". Según Abascal, el que vota a Vox "sabe lo que vota, no vota para cambiar una coma de un decreto ni un numerito de un presupuesto sino para cosas importantes", por ello, ha pedido que "el que tenga miedo, que no nos vote".

Abascal, que en su discurso ha criticado a Pedro Sánchez y a su gobierno así como a sus políticas, también ha afeado a los "sicarios de los medios de comunicación" sobre el "pinchazo" de Olona el próximo domingo. Así, ha asegurado que van a convertir lo que muchos llaman "pinchazo en una estocada hasta la bola" en siete días.