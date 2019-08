La actriz Adelfa Calvo dice que Málaga está preparada "de sobra" para celebrar los Goya: "Le va a venir muy bien"

Actualizado 01/08/2019 16:20:19 CET

Destaca a Andalucía como lugar para grandes producciones y dice: "No aspiro a ganar premios sino a vivir de mi trabajo, que ya es difícil"

La actriz malagueña Adelfa Calvo ha valorado que la 34 edición de los Premios Goya de 2020 se celebren en la ciudad de Málaga: "Creo que estamos preparados sobradamente", ha asegurado, recordando que son más de 20 ediciones organizadas del Festival de Málaga. Cine en español, "que da mucho que hacer, porque son nueve días ¿No vamos a estar preparados --para los Goya--? De sobra, y le va a venir muy bien a Málaga".

Se trata de la tercera vez que la entrega de estos galardones se celebra fuera de Madrid, tras la edición de 2000 en Barcelona y la del año pasado en Sevilla. En concreto, la ceremonia tendrá lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. "Como andaluza me dio mucha alegría", ha dicho la actriz, que ha esperado acudir a la cita en la capital malagueña el próximo enero y que obtuvo un Goya como mejor actriz de reparto en 2018.

"Nosotros estamos haciendo una labor muy importante y en la industria del cine parece que ya han oído nuestras plegarias y están haciéndose producciones importantes, tanto en Sevilla como en Málaga, y toda Andalucía", ha incidido Adelfa Calvo.

"Acabo de trabajar hace poco una serie que se ha rodado íntegramente en Málaga, que se estrenará en septiembre, de la productora Plano a Plano; luego he estado rodando una entre Sevilla y Sanlúcar y ahora voy a rodar otra en Jerez... todo esto está pasando por algo", ha sostenido en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha incidido en que "es normal que los Goya hayan decidido mover la ceremonia a los sitios donde realmente se están moviendo las producciones importantes".

Ha recordado que cuando le dieron una Biznaga --galardón del Festival de Málaga. Cine en español-- ya lo dijo: "Pido que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que esto --Andalucía-- es un plató de televisión por donde mires y que todas las localizaciones que anden buscando las tenemos en Andalucía", ha dicho, reivindicando "como persona que vive aquí" a Málaga y su provincia: "Tenemos de todo, montaña, mar, paisajes hermosos".

"Reivindicaba una industria del cine en Málaga y parece que mis plegarias al universo se han oído y se está moviendo mucho la industria del cine y espero que sigamos así y que no sea un temporada como una cosa de novedad, sino que realmente la gente se dé cuenta de que en Málaga hay mucha gente y mucho talento", ha continuado.

Ha reivindicado, al respecto, que "no vengan las producciones ya de fuera hechas, sino que se tuviera en cuenta terminar la mitad de la producción aquí y que se cogiera a directores de fotografía, a directoras, a jefas de departamentos y que hubiera trabajo también para las mujeres, que nos hace mucha falta".

Precisamente, estas declaraciones se han realizado tras guardar dos minutos de silencio en Málaga en memoria de las últimas víctimas de la violencia machista, por lo que ha instado a "no más violencia machista, no más violencia de género y no más mujeres muertas, eso no puede ser".

"UNA CARRERA DE FONDO"

Sobre futuros proyectos la también pregonera de la Feria de Málaga 2019 ha recordado que la serie 'Toy Boy' se estrenará en septiembre, en marzo está previsto otro estreno y ahora comenzará a rodar en Jerez 'El verano que vivimos', "una historia de amor que transcurre entre Galicia y Jerez", entre otros proyectos.

En el cine Adelfa Calvo ha trabajado con Alejandro González Iñárritu, Montxo Armendáriz, Alberto Rodríguez, Imanol Uribe o Benito Zambrano. Fue con su interpretación en la película 'El Autor' de Manuel Martín Cuenca cuando consiguió los premios Asecam, Feroz y el Goya como mejor actriz de reparto y, no obstante, dice que "no se me suben a la cabeza".

"El Goya sirve para que te den una palmadita en la espalda y te reconozcan pero vengo de una familia de artistas --es hija de la cantante Adelfa Soto y nieta de La Niña de la Puebla--, he visto a mi abuela luchar toda la vida, a mi madre, a mi abuelo, a mi tío... y a mi esas cosas no se me suben a la cabeza; esto es humo, yo tengo un Goya hoy y mañana puedo estar en el paro", ha afirmado.

Por ello, ha dicho que "lo tengo que asumir todo con alegría, esto es una carrera de fondo. Lo que hay es que respetar mucho el trabajo que haces, a la gente que te ve y estar siempre a la altura del personaje que te toque hacer y disfrutarlo mucho".

"Mi pretensión no es ser famosa; tener un Goya es una alegría, lo veo y me da alegría pero no aspiro a ganar premios, aspiro a vivir de mi trabajo, que ya es difícil", ha concluido.