Acusado dice que apuñaló al novio de su madre en "un arrebato por miedo" y niega que lo planeara con su padre

El joven acusado de matar al novio de su madre en junio de 2022 en el portal de su vivienda en Marbella (Málaga) ha declarado ante un jurado popular que le asestó una puñalada al hombre "en un arrebato por miedo", pero ha asegurado que no tenía intención de hacerlo ni lo planeó o acordó con su padre, también procesado en este caso como coautor, quien, igualmente, ha negado su participación en la muerte de la nueva pareja de su exmujer.

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia de Málaga. La Fiscalía los acusa de un delito de asesinato y solicita inicialmente para cada uno 17 años de cárcel. La acusación particular, que representa a dos hermanos de la víctima, también los acusa del mismo delito; mientras que la defensa considera que solo el hijo merece reproche penal por un delito de homicidio imprudente, con varias circunstancias que atenúan la pena.

Según el fiscal, los hechos se produjeron por malas relaciones de los acusados con la víctima a raíz de que iniciara una relación con la mujer. Ese día, los procesados vieron que llegaba el hombre, lo "abordaron" en el portal cuando salía y, "conforme al plan que previamente establecido", el padre le dio un empujón, "logrando que perdiera el equilibrio", tras lo que el hijo lo apuñaló en el pecho "de forma sorpresiva".

En su declaración, el hijo ha reconocido que le dio una puñalada al hombre con un cuchillo que siempre suele llevar cuando va a la playa, como ese día, para cortar tabaco o hachís; pero ha negado que hubiese un plan previo con su padre. "No estaba planeado ni quería hacerle ningún daño", ha declarado, insistiendo en que actuó así "en un impulso, un arrebato", porque "le tenía miedo".

Ha reiterado que "no tenía ninguna intención de hacerle nada, no lo pensé", así como que no le esperaron sino que se lo encontraron "de sopetón" en el portal. Ha asegurado también que no sabía en qué parte del cuerpo le había dado y que cuando llegó a casa, enjuagó el cuchillo y lo puso con los demás.

Sí ha señalado que hubo una discusión previa entre el hombre y su padre y, aunque no sabe lo que decían porque padece un problema auditivo grave y no llevaba los audífonos, sí vio cómo la víctima estaba "alterada" y su padre le dio un empujón; algo que ha admitido este, quien ha coincidido en que no planearon nada ni tenían intención de acabar con la vida del nuevo novio de su exmujer.

Los dos acusados han asegurado que las malas relaciones fueron porque los querían echar de la casa familiar y el padre ha insistido en que solo pegó al hombre "un empujón con el hombro" y discutió con él porque "pegaba a mi hijo y quería que lo dejara en paz"; indicando que el joven suele llevar un cuchillo para cortar el tabaco cuando van a la playa, como ese día hicieron.

Este acusado ha negado que hubiese un plan previo o que supiese que su hijo lo había apuñalado, pues dice que solo vio que "le dio un golpe"; y ha asegurado que no sabía tampoco lo que había ocurrido con la víctima después, ya que "siguió discutiendo" con él y lo vio irse. De hecho, ha asegurado que tras el incidente subieron a casa "pensando en la comida" que iban a preparar.

La abogada de la defensa ha incidido en que si hubiesen querido matarlo habrían utilizado "métodos más contundentes", como un cuchillo más grande o darle más puñaladas; y ha aseverado que el padre no tuvo participación alguna; mientras que en el caso del hijo fue "una reacción impulsiva" que encajaría con un homicidio imprudente.

Las acusaciones han sostenido, inicialmente, que se trata de un asesinato porque la víctima "no pudo defenderse" y que los acusados "le tenían ganas"; además de que la puñalada fue en un órgano vital, el corazón, lo que le ocasionó la muerte tras un período de tiempo breve en el que pudo andar unos 50 metros hasta desplomarse.

Además, el fiscal ha aportado documentación sobre que el fallecido tenía dos hijos por lo que ha modificado su escrito de acusación para pedir que la indemnización en caso de condena sea para estos herederos.