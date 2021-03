Acusado niega haber apuñalado a su pareja en Torrox (Málaga) en 2018 y asegura que la encontró muerta

MÁLAGA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar con diez puñaladas a su pareja en Torrox (Málaga) en 2018 ha negado los hechos y ha asegurado que cuando llegó a la casa la encontró muerta. "Yo no hice nada de eso, le quité el cuchillo del cuello y la abracé", ha reiterado varias veces este hombre, quien también ha dicho que no la maltrató durante el tiempo de la relación y ha asegurado que tiene problemas de salud mental por el consumo de drogas desde los 16 años.

Un jurado popular ha comenzado este lunes el juicio a este acusado para el que la Fiscalía y la acusación particular solicitan 19 años de prisión por los delitos de homicidio, quebrantamiento de condena y malos tratos habituales; mientras que la defensa pide la absolución, al sostener que no cometió los hechos y que presenta una alteración de las facultades por el consumo de sustancias y alcohol.

Los hechos sucedieron en septiembre de 2018, "tras una fuerte discusión y después de forcejear con ella, le produjo heridas", dice el fiscal que sostiene que cogió un cuchillo y, supuestamente, "le asestó un total de diez incisiones, cuatro de ellas en el tórax y seis en la extremidad superior izquierda con distinta afectación a órganos". Ella, mientras, le suplicó: "auxilio, no me mates".

El acusado ha declarado que ese día salió de la casa, donde pasaba tiempo y en la que tenía parte de su ropa "pero no toda", porque "cuando discutía lo primero que hacía era quitarme de en medio". Cuando regresó, ha dicho, "la puerta estaba abierta y ella tenía el cuchillo hincado en el cuello". "Yo le quité el cuchillo, la abracé y le dije 'nena, nena', pero no me contestaba", ha asegurado.

"La madre de mis hijos, la mujer que yo quería, me la encontré muerta", ha manifestado, añadiendo: "En ese momento perdí toda mi vida", al tiempo que ha dicho que intentó reanimarla. "No hice nada de eso", ha insistido, en referencia a lo que sostienen las acusaciones de que presuntamente le asestó diez puñaladas, apuntando que sabía que la mujer tenía otra pareja con la que tenía problemas.

Además, ha asegurado que no solo él consumía sustancias, sino que ella también y que sabía que a la casa iban más personas "para consumir". Al respecto, el acusado ha incidido en que esta adicción le ha producido un trastorno psicológico y que la noche de los hechos, tras encontrarla, entró "en trance". Fue detenido un tiempo después en casa de un amigo, con la ropa manchada de sangre.

La fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, ha asegurado que el acusado es "un maltratador y no lo digo yo, lo dicen dos sentencias", incidiendo en que las pruebas de que acabó con la vida de su pareja son "tajantes y rotundas", así como que la maltrataba por los testimonios de vecinos que "oyeron el calvario que sufrió la mujer".

La representante del ministerio fiscal ha defendido que su interés "no es partidario ni partidista", apuntando que su acusación "no es una acción política, sino una acción de justicia". Asimismo, ha apuntado que según los médicos forenses que examinaron al procesado este no padece alteración psíquica alguna por consumo de drogas o alcohol.

De hecho, según las conclusiones iniciales de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado posee "un completo y contrastado conocimiento de los hechos y la ilicitud de los mismos", apuntando que "no posee causas psíquicas" lo suficientemente profundas como para afectarle a sus capacidades, según el análisis forense.

Al respecto, la defensa ha indicado que el acusado "puede ser un maltratador, pero no es un homicida" y ha cuestionado algunas pruebas y la instrucción del caso, en el punto en el que no se le realizó prueba de droga en el momento de la detención, insistiendo en sus "serios problemas de drogadicción". Así, ha pedido a los jurados que sean imparciales y no tengan un juicio previo de culpabilidad.

PATRÓN DE CONDUCTA

La fiscal sostiene en su escrito provisional que el acusado mantuvo una relación de pareja con la víctima durante 14 años, teniendo dos hijos en común, y durante toda esa convivencia ejerció contra la mujer "el patrón de conducta que lo sitúa como sujeto activo dentro del ámbito de la violencia de género", caracterizado "por el uso de la violencia física y psíquica de forma generalizada hacia ella".

De hecho, según la evaluación realizada y consta en el escrito de la acusación pública, "tiene características psicológicas y sociales de riesgo de violencia sobre la mujer", lo que le sitúa como "sujeto favorecedor del ejercicio de la violencia como herramienta de gestión y resolución de los conflictos" en diferentes áreas", sobre todo en la pareja.

La Fiscalía sostiene que en 2012, cuando nació la segunda hija, mantuvo una relación intermitente con la víctima debido a los constantes ingresos en prisión, hasta que la mujer decidió terminar tras denunciarlo por violencia de género por unos hechos por los que fue condenado en 2014. A pesar de eso, sostiene el fiscal, "reanudó su relación de pareja, volviendo a tener el mismo dominio sobre la víctima".

El relato del fiscal alude a que supuestamente la "sometía a sus designios, ejerciendo la violencia como exclusiva forma de relación entre ambos", basándose en el control y cosificación de ella. Además, "transgredía la orden de alejamiento" y "la seguía sometiendo a todo tipo de humillaciones y malos tratos, usando su superioridad como rol aprendido" cuando vivían juntos en Torrox.

Asimismo, según sostiene la acusación pública, supuestamente proyectaba "inferioridad hacia ella como pareja y como mujer", llegando la víctima a pedirle que se fuera de la casa, pero él no lo hacía, al contrario, presuntamente lanzaba objetos al suelo "con la intención de rubricar el temor y la fuerza sobre la mujer cosificada a sus designios".