Adelante Andalucía critica la "irresponsabilidad" de la Junta al hablar de relajar medidas: "Vuelve a la precipitación"

Ahumada duda de que las decisiones se adopten en el comité de expertos: "Jugará su papel, pero las va tomando el Ejecutivo"

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU en la provincia de Málaga y portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha acusado al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, de "irresponsabilidad" al anunciar que están valorando que en los municipios donde durante diez días consecutivos la incidencia acumulada de COVID descienda, de manera sostenida, puedan pasar a un grado de restricción menor y, por tanto, que los que estén con cierres de actividades no esenciales pudieran reabrir sin tener que cumplir los 14 días fijados en la actualidad.

En rueda de prensa en Málaga, Ahumada ha señalado que los datos de los últimos días son más positivos que los de semanas atrás pero "no se pueden tapar cuestiones fundamentales", citando que Andalucía siga estando "por encima de la media estatal, que continúe la presión hospitalaria de manera brutal así como el número de fallecidos, con récords".

Así, ha acusado al Gobierno andaluz de volver "a la precipitación y la irresponsabilidad". "Moreno volvió a lanzar un mensaje que para nosotros es irresponsable, precipitado, anunciando una relajación de las medidas cuando aun no se ha doblegado la curva, cuando no podemos dar por superada ni mucho menos esta tercera ola", ha espetado.

Este anuncio, ha dicho el dirigente de IU, se realiza por las "presiones" de algunas alcaldías como la de Málaga capital y de un sector económico "para el que la Junta no ha puesto todavía ni un euro en ayudas directas".

Es más, a juicio de Ahumada, Moreno se ve "bajo las presiones que creo que son lógicas, anunciando medidas sin hablar con el comité de expertos, sobre el que supuestamente se sustentan las decisiones del Gobierno andaluz" en materia de prevención del COVID-19.

En este sentido, el portavoz adjunto de Adelante Andalucía en la Cámara ha puesto en duda el papel del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el denominado comité de expertos: "Fuimos el único grupo en decir que las medidas para salvar la Navidad eran precipitadas" y ha recordado que pese a esperar a una reunión del comité, los consejeros "Bendodo y Marín venían anunciándolas y ahora, tres cuartos de lo mismo".

"Quizá lo reúnan para legitimar las medidas pero todo apunta o la experiencia nos dice que en todos los pasos las anuncian antes --las medidas--, se reúne el comité y cuando alguien dice que las medidas son erróneas por exceso o por defecto se escudan en ese comité", ha considerado Ahumada, añadiendo que dicho órgano "está ahí, estará jugando su papel, pero las decisiones las va tomando el Ejecutivo, es evidente".

"SE REQUIEREN MEDIDAS MÁS DRÁSTICAS"

En su opinión, la situación actualmente de la pandemia en Andalucía "no está para intervenciones quirúrgicas ni para relajar medidas" sino que se deberían haber cerrado todos los municipios y la actividad no esencial 15 días: "Se requieren medidas más drásticas". También ha criticado que se abran muchos pueblos y la actividad esencial en algunos municipios "pese a no haber transcurrido los 14 días; habría que rectificar esto".

Sí ha insistido en que la Junta de Andalucía debe "poner ayudas a los sectores perjudicados y realizar refuerzos reales de la Atención Primaria". Ahumada ha demandado "valentía" y "llevar al límite las medidas de las que dispone" el Gobierno andaluz para frenar los contagios de coronavirus.

Para el líder de IU en Málaga y parlamentario autonómico, la situación actual debería hacer que la Junta de Andalucía "reaccionase y reconociese que su plan no está funcionando". "No vale doblegar la curva a costa de tener en un constante colapso hospitalario y de tantas vidas", ha enfatizado.

Es más, para Ahumada, se empieza aludiendo a "relajar medidas y estamos a pique de un repique de hablar de salvar la Semana Santa". "Estamos a un pasito de eso y aquí hablamos de salvar vidas. La tendencia es a la baja pero a costa de qué", se ha preguntado, al tiempo que ha recordado que hay muchas familias "pasándolo mal, muchas muertes y una presión hospitalaria que ha venido para quedarse más tiempo".