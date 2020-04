Adelante critica que "cientos de familias" de Málaga capital lleven tres semanas esperando el reparto de comida

MÁLAGA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha advertido este lunes de que hay "cientos de familias" que llevan esperando "tres semanas el reparto domiciliario de productos de primera necesidad por parte del equipo de gobierno" de la capital malagueña.

"Este reparto es insuficiente y está mal planificado, lo que está provocando que cientos de familias malagueñas lleven semanas esperando que les lleguen los productos básicos para la alimentación y la higiene prometidos por el Ayuntamiento", según ha indicado Zorrilla.

En un comunicado ha explicado que diariamente les llega información de los barrios sobre familias "desesperadas, que llevan semanas esperando que les entreguen la comida y los productos esenciales de las ayudas municipales domiciliarias".

"El escaso reparto que se ha realizado se está haciendo a un ritmo muy lento, según las fuentes que hemos consultado se ha atendido tan solo el 15 o el 20 por ciento de las peticiones registradas hasta la fecha", ha indicado.

En este sentido, la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas, Paqui Macías, ha lamentado que el equipo de gobierno "no se tome en serio este aspecto básico de la atención social a las familias". "El reparto no va a poder agilizarse, ya que la tendencia es que siguen aumentando las peticiones de las familias y no existe indicio alguno de que vaya a mejorar el sistema asistencial. No se han habilitado medios materiales y humanos suficientes para el reparto, está claro que falla la logística y la coordinación", ha expuesto.

Del mismo modo, ambos han criticado que los lotes que se reparten "no están adaptados a las necesidades de las familias, tal y como solicitan las trabajadoras sociales, y conocemos casos en los que se está repartiendo la misma cantidad de productos a una persona sola que a una familia de siete miembros", por lo que han solicitado al concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, que esté "a la altura de las necesidades".

"Las necesidades y prioridades van cambiando y aumentando constantemente y desde el gobierno municipal no tienen una estrategia eficaz ni se le da la prioridad adecuada", han reiterado, añadiendo, por ejemplo, que "no se están repartiendo alimentos perecederos, tales como fruta, verdura, carnes o pescado, a pesar de su importancia para garantizar una nutrición adecuada".

Según la coalición, los más de 1.800 lotes de comida repartidos por el Ayuntamiento hasta la fecha "es un número muy reducido a tener de las necesidades crecientes en Málaga", más aún, ha añadido Macías, con datos del paro en aumento en las familias malagueñas.

Por último, desde Adelante han destacado la labor de las trabajadoras sociales, "dando la cara ante las necesidades de la población y las críticas de los usuarios por la negligente actuación municipal".