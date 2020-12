Adelante duda del "peso del comité de expertos" en medidas para frenar COVID y pide a Junta explicar criterios técnicos

Ahumada insiste en refuerzo de rastreadores y Atención Primaria: "Andalucía no puede permitirse una tercera ola"

MÁLAGA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Adelante Andalucía y coordinador provincial de IU en la provincia de Málaga, Guzmán Ahumada, ha vuelto a insistir en que tras el anuncio de la flexibilización de medidas de cara a la Navidad debe haber un refuerzo "notable" en rastreadores y Atención Primaria. "Andalucía no puede permitirse una tercera ola", ha advertido, insistiendo, además en que el Ejecutivo andaluz debe explicar los criterios técnicos para los horarios de hostelería y la exclusión de allegados en las reuniones durante las fiestas navideñas.

Ahumada, en rueda de prensa en Málaga, se ha referido a las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegurando que "más, menos todas las esperábamos". Eso sí, ha incidido en que tanto Elías Bendodo como Juan Marín las "han ido adelantando, aunque ayer se vistieran con la liturgia tras la reunión con el comité de expertos".

"Una cuestión, esos anuncios previos, que nos hacen al conjunto de los andaluces dudar sobre el peso que ha tenido ese comité de expertos en las medidas adoptadas", tanto para la recuperación de la movilidad, como las del sector del comercio o para la flexibilidad del horario en la hostelería, ha indicado.

A juicio de Ahumada, las medidas "a todas luces componen un riesgo mayor a los contagios", añadiendo que "no por esperadas hay que obviar el componente de riesgo que tienen", estando pendientes, por tanto, "de que no sean unas medidas precipitadas, que se hayan tomado sin tener en cuenta que esta segunda ola no está superada".

"Con ello y con la experiencia que nos dio el verano, estas medidas deben venir acompañadas con algo que echamos en falta y que pusimos encima de la mesa cuando entendíamos que la primera ola estaba superada y llegaría más tarde la segunda. No obstante, la segunda ola se adelantó y fue mucho más aguda en Andalucía", ha recordado.

Por ello, ha vuelto a reclamar, al igual que en el estío, que tras la flexibilidad en las medidas, éstas vengan acompañadas con un refuerzo "notable" tanto en el número de rastreadores como en Atención Primaria.

"La situación que vivimos actualmente tiene que venir acompañada con medidas eficaces para la detección precoz de cualquier rebrote", ha dicho, mostrándose seguro de que la región "no puede permitirse una tercera ola" ni desde el ámbito sanitario ni desde el social y económico.

Ahumada ha incidido en que "no podemos precipitarnos ante la contención de la pandemia", además de que las medidas "no pueden entenderse como unas que vayan a salvar en el ámbito económico un año totalmente nefasto para los sectores más afectados.

"Hoy, más que nunca, deberíamos esperar que el Gobierno explicase, de una manera tranquila, sosegada, cuál es el criterio técnico para esas dos horas de cierre en la hostelería por la tarde", ha abundado, añadiendo que "si no lo que puede parecer es que se flexibiliza parte del horario a la hostelería para que, sabiendo que las mismas no salvarán el año, sí puede dar lugar a un discurso de que se toman medidas y nos ahorramos un plan de rescate", que a su juicio, "es necesario".

Al respecto, ha agregado que "es necesario" que la Junta "atienda a los problemas reales de los sectores más afectados" por las medidas debido al coronavirus. Así, ha incidido en que es un sector que "sigue esperando el compromiso de la Junta, que hasta ahora lo único que ha hecho es poner encima de la mesa una ayuda de 1.000 euros para autónomos y pymes", recordando que "vienen de fondos únicamente por parte del Estado". "El Gobierno andaluz, hasta ahora, en ayudas directas ha puesto cero euros", ha subrayado.

Ha insistido, por otro lado, en que ante todo debe prevalecer la salud: "Antes de salvar la Navidad hay que salvar vidas", ha defendido, pero ha dicho que las decisiones han molestado a los sectores económicos porque "se venían anunciando antes que la reunión de los técnicos".

"Al menos hay dudas de que esas medidas no están puestas encima de la mesa con criterios únicamente técnicos de contención a la pandemia"; agregando que si hay que seguir con medidas restrictivas en diversos sectores, como hostelería u ocio nocturno, las mismas "deben de venir acompañadas con ayudas directas".

Sobre la petición de dimisión de los hosteleros al presidente de la Junta, Ahumada ha dicho entenderla si "se demuestra que las medidas no están tomadas por criterios técnicos. Si están tomadas por criterios técnicos la dimisión quizá puede ser exagerada".

"Lo que sí está claro es que entiendo el cabreo porque es un tomadura de pelo, ya que la Junta está llena de anuncios de que no están solos pymes y autónomos andaluces y el Gobierno andaluz, por mucho que toquen a su puerta, no les ha abierto" ni ha puesto "medidas reales".

ALLEGADOS

También, ha dicho, el Gobierno andaluz "debe explicar por qué se excluye el término allegado de las reuniones para Navidad, Año Nuevo, Nochevieja o Nochebuena. Según Ahumada es un término "que para nada es ambiguo; todos tenemos, conocemos, personas que se relacionan entre sí mucho más cercana y cotidiana que con familiares directos".

"Se debe poner encima de la mesa los términos técnicos que hacen que se rechace el término allegado" ya que "si no lo expone parece ser que los criterios únicamente han estado en esa visión arcaica de lo que es la familia", ha advertido.

Por otro lado, ha defendido que en toda la pandemia "si algo ha tenido de diferente Andalucía con respecto a España es que se ha encontrado con una oposición real, que realmente está para arrimar el hombro. Hemos sido constructivos", ha señalado, lamentando que la Junta "ha optado por la confrontación continua con el Gobierno de España, con hacer seguidismo con lo que se decía en Madrid en lugar de defender Andalucía".