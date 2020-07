Adelante Málaga exige una actuación "urgente" en Los Asperones ante la "dramática situación de pobreza"

MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Málaga ha exigido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital una actuación "urgente" en la zona de Los Asperones ante "la dramática situación de pobreza" que, además, se ha visto "agravada por la crisis del COVID-19".

Así, ha recordado que el pasado mes de enero denunciaron el "maltrato" al que se sometía a Los Asperones "al no asumir sus responsabilidades y echar balones fuera repitiendo que las competencias al respecto corresponden a la Junta de Andalucía". La situación, "de extrema gravedad, llevó a la confluencia a solicitar en el mes de octubre del años pasado la mediación del Relator Especial de la ONU para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos".

Desde entonces, ha indicado el portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, la situación de esta barriada "no ha hecho más que empeorar, sumando a su situación de vulnerabilidad estructural el problema coyuntural de la crisis socioeconómica derivada de la pandemia del COVID-19".

"Hemos conocido esta semana un estudio de la UMA que incide en este mismo sentido y que añade el problema de la infravivienda del núcleo poblacional como una barrera insalvable en el necesario distanciamiento social indicado para combatir la pandemia", ha apuntado Zorrilla, quien ha añadido que "el confinamiento no ha hecho más que agravar los problemas de hacinamiento, higiene y salubridad, la brecha digital entre los niños y niñas en edad escolar, la ausencia de medios sanitarios, limpieza, etcétera, de quienes viven allí".

Por tanto, ha reiterado que Los Asperones "no pueden esperar ni un día más, el alcalde De La Torre debe tomar la iniciativa de manera urgente e inmediata, la barriada está a punto de colapsar, la pandemia no ha hecho más que agravar una situación de por sí insostenible". "No es un problema de competencias, sino un problema de voluntad política", ha enfatizado Zorrilla.

A su juicio, la permanencia de Los Asperones es "una auténtica vergüenza y una asignatura pendiente de todas las administraciones, que han permitido que lo que iba a ser un alojamiento provisional se haya convertido en un gueto de 33 años de existencia".

Esta barriada se creó con carácter provisional en 1987 dentro de un plan de erradicación del chabolismo. Cuenta con 180 viviendas habitadas en las que reside un millar de personas, han recordado desde Adelante.

El 97 por ciento de la población está en situación de pobreza extrema; el 92,3 de las personas en edad de trabajar, paradas; el 89 por ciento, sin ninguna titulación académica y el 87,56 por ciento quiere abandonarla. La esperanza de vida de sus habitantes es de 50 años, mientras que la del resto del país es de más de 80, es decir similar a países empobrecidos, han lamentado.