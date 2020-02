Adelante registra casi 400 iniciativas sobre el estado de los BIC de la provincia de Málaga

Publicado 02/02/2020 11:00:35 CET

El parlamentario malagueño de Adelante Málaga, coalición entre Izquierda Unida y Podemos, Guzmán Ahumada, ha registrado 397 iniciativas sobre los Bienes de Interés Cultural de la provincia.

Ahumada ha explicado que el objetivo de esta batería de preguntas, una por cada BIC, "es saber el grado de conocimiento que tiene la Junta sobre el estado de éstos, además de impulsar otras iniciativas que vayan en el sentido de mejorar la situación actual del patrimonio histórico artístico de Málaga y la provincia y evitar la desaparición de algunos de ellos, lo que sería una pérdida irreparable".

En este sentido, ha recordado que en la provincia de Málaga hay un total de 397 BIC, en su mayoría públicos. De ellos, 234 están catalogados como monumentos; diez son Conjunto Histórico Artístico; tres, Jardines Históricos; uno, Paisaje Pintoresco; tres, Sitios Históricos; 66, zonas arqueológicas y cinco están catalogados como 'otros'.

Además, ha agregado que el comienzo de esta actuación parlamentaria está en la situación en que se encuentra el Convento de las Claras, de Antequera (Málaga), "ejemplo de lo que pretendemos con estas iniciativas".

Ahumada visitó este inmueble y se reunió con la plataforma 'Las Claras a las claras' que alertaron del "deterioro" del mismo. Se trata de un monumento declarado de BIC, "que día a día se va deteriorando, y donde ni Junta, ni Ayuntamiento han hecho nada para obligar a su propietario a la rehabilitación integral, teniendo en cuenta que la importancia de este monumento no es solo histórico-artística, sino que su puesta en valor significaría devolver el dinamismo social a esta zona del centro histórico del municipio".

Desde la Plataforma 'Las Claras a las claras' se ha solicitado en varias ocasiones la intervención de las distintas administraciones, y solo en estos últimos meses se ha podido acceder al proyecto de intervención que va a hacer la propiedad.

"Intervención insuficiente porque no es integral a todo el edificio y por tanto no se recupera el monumento en su totalidad", ha incidido el parlamentario de Adelante Andalucía, al tiempo que ha añadido que el papel de la Junta "no puede quedarse solo en hacer la declaración de BIC, sino que debe realizar el seguimiento y la intervención, que puede llegar a ser hasta la expropiación cuando los incumplimientos son reiterados".