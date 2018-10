El alcalde de Antequera volverá a ser candidato del PP en las elecciones municipales de 2019

Publicado 06/03/2018 14:45:38 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio malagueño de Antequera, Manuel Barón, ha anunciado este martes su decisión de optar a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2019, destacando que "me ha podido el amor por Antequera, la lealtad a los compañeros y la responsabilidad por seguir trabajando por esta gran ciudad".

Así lo ha expuesto el candidato 'popular', que optará a la Alcaldía por tercera vez, arropado por el equipo de gobierno municipal, el presidente del PP de Antequera, José Ramón Carmona, y la secretaria general de la formación provincial, Patricia Navarro, destacando que "cuento con un gran equipo y con una ciudad maravillosa por la que seguir luchando", alegando que "no sé decirle que no a Antequera, no puedo, ya que quedan muchos proyectos por hacer y por consolidar".

Barón, que ha agradecido a Elías Bendodo, "como presidente del PP de Málaga y amigo, que me convenciera para seguir comprometido con el proyecto común por Antequera", ha advertido de que "me lo han pedido mis compañeros y los ciudadanos, por lo que aquí no cabe ser egoísta, sino la dedicación por mi ciudad", ha afirmado.

"El Partido Popular ha decidido que yo siga trabajando por Antequera desde la candidatura a la Alcaldía, el lugar más privilegiado para poder hacerlo, y los antequeranos lo han querido así durante dos elecciones, lo que me da fuerzas para seguir trabajando", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "pensamos que es lo mejor que le puede pasar a Antequera, que nos permita ofrecerle ese desarrollo que merece desde la honradez y la honestidad", ha explicado.

Al respecto, ha resaltado que "con este equipo de gobierno la tranquilidad no existe, ya que mantenemos una constante actividad en ebullición, lo que me motiva para seguir adelante con nuevos proyectos cada vez más emocionantes". "Esta responsabilidad es una montaña rusa maravillosa que te da muchas satisfacciones por encima de todo", ha dicho.

PROYECTOS

Entre los proyectos destacados para la ciudad, Barón ha mencionado "el DUSI como uno de los más importantes, la estación del AVE para situarnos definitivamente en el núcleo principal de las comunicaciones ferroviarias de Europa y ver empezado el puerto seco", ha indicado.

Asimismo, ha citado que "también queremos concluir esos proyectos que llevamos madurando desde el Consistorio con otras administraciones, como el cuartel de la Guardia Civil, el 1,5 por ciento cultural aparejado a la estación del AVE o seguir consolidando el plan especial", entre otras iniciativas.

Por su parte, el presidente de los 'populares' de Antequera, José Ramón Carmona, ha reivindicado que "Antequera avanza a mayor ritmo de que otras poblaciones andaluzas, con un crecimiento en materia de empleo de casi un 30 por ciento y de un 324 por ciento en materia turística desde que entramos a gobernar", ha aplaudido, advirtiendo que "ahora somos una ciudad más justa y solidaria, reconocida por la excelencia en la inversión social, como Patrimonio Mundial y como Ciudad Europea del Deporte".

"Todos estos hitos han ocurrido durante la crisis y, por ello, en nombre del PP de Antequera, agradezco a la dirección provincial y al comité electoral por haber tomado esta decisión por el futuro de Antequera", ha apostillado.

También la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha expresado que "no podemos estar más satisfechos y contentos, siendo afortunados de poder repetir esta candidatura encabezada por Manuel Barón, que está transformando la ciudad de Antequera, convirtiéndola en el epicentro cultural, turístico y del desarrollo económico de la provincia y de Andalucía".

Por último, Navarro también ha informado de que "los candidatos ya designados por el comité electoral provincial serán refrendados por el PP andaluz y presentados en un gran acto que la formación regional celebrará este domingo, 11 de marzo, en la ciudad de Antequera con todos los candidatos de los municipios con más de 20.000 habitantes de nuestra comunidad", ha concluido.