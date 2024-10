Alcalde de Cártama destaca los trabajos de limpieza en las zonas afectadas por fuertes lluvias junto al río Guadalhorce

CÁRTAMA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cártama (Málaga), Jorge Gallardo, ha destacado que se trabaja "intensamente" en la localidad para restituir la normalidad, especialmente en las zonas más afectadas por las fuertes lluvias de la DANA que llegaron a dejar aisladas a personas en viviendas en áreas próximas al río Guadalhorce.

Así, ha apuntado que personal y medios materiales del Consistorio y de la Junta de Andalucía, entre otros, se afanan este martes para limpiar y poder restituir el tráfico en la carretera A-7057 que conecta el núcleo de población de la Estación de Cártama y la capital malagueña después de que esta haya quedado impracticable como consecuencia de las fuertes lluvias.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde señala que en Estación de Cártama residen unos 15.000 habitantes "que hoy --este miércoles-- tienen que salir por la carretera del Parque Tecnológico, con el caos que se ha vivido en diez kilómetros de caravana para poder salir" en sentido hacia la capital.

El regidor también ha indicado que la otra prioridad actual en el municipio es valorar los daños en caminos rurales, "que han sido muchos". Por otra parte, pone en valor que no ha habido que lamentar daños personales a consecuencia de las fuertes lluvias, si bien recuerda que se tuvo que rescatar hasta 12 personas, e incluso a un caballo, que quedaron atrapadas por las lluvias en las zonas próximas al río Guadalhorce que se vieron anegadas.

"Tenemos todavía que realizar tareas de limpieza, sobre todo en Doña Ana. Vamos a centrarnos en intentar restablecer el servicio allí porque el agua llegó a más de un metro de altura en las viviendas. En la zona también de calle Pizarra, pues estuvimos anoche hasta la una de la mañana trabajando, limpiando para el acceso al colegio Pablo Neruda, y también el acceso por debajo de las vías del tren a la estación de ferrocarril", ha dicho.

Preguntado por la declaración de zona de emergencia, Gallardo señala que ya ha mantenido al respecto una conversación con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y que será el Gobierno de España el que tenga que pronunciarse al respecto.

Ha lamentado que vienen sufriendo "inundación tras inundación" y que "no le ponen solución porque los ríos no se limpian, porque no se hacen actuaciones de protección de los cauces de los ríos por parte de la Junta de Andalucía". "Y es reiterativo, porque no es la primera vez que ocurre aquí", ha dicho Gallardo, que asegura haber asistido a cuatro situaciones de inundaciones en Cártama desde 2011.